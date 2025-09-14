주광덕 남양주시장, 장애인과 함께한 한마음 대축제 현장 찾아 격려

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 13일 남양주체육문화센터에서 열린 '제7회 남양주 고려대명품아카데미와 장애인이 함께하는 한마음 대축제'에 주광덕 시장이 참석해 격려했다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 남양주 고려대명품아카데미 총원우회(회장 김세기) 주관으로 열렸으며, 관내 장애인 시설, 재가 장애인과 봉사자와 함께 주광덕 시장, 조성대 시의회 의장, 시의원 등 총 400여 명이 참석했다. 축제는 추석을 맞아 소외되기 쉬운 장애인의 사회참여를 도모하고 장애인과 비장애인 간의 상호 이해를 높이기 위해 마련됐다.

특히 행사에는 장애인 직업재활시설 9개소가 참여해 장기자랑 시간을 가졌으며 △커피·원두류 △ 생활용품 △ 디퓨저 △ 공예품 등 다양한 생산품을 선보였다. 그 밖에도 참여자들이 즐길 수 있는 먹거리 부스와 푸짐한 경품 추첨 이벤트도 함께 마련돼 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

김세기 총원우회장은 "이번 행사를 통해 남양주 고려대 명품아카데미가 지역사회와 더 가까이 소통할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "앞으로 다양한 나눔활동에 앞장서며 특히 장애인의 자립과 복지증진을 위해 힘을 보태겠다"고 말했다.

주광덕 시장은 "장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 소중한 시간을 만들어준 남양주 고려대 명품아카데미 총원우회에 감사드리며, 우리 시도 장애인들의 삶의 질 향상을 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편, 남양주 고려대 명품 아카데미는 시의 인재를 발굴해 지역 리더를 육성하는 평생학습 프로그램인 '남양주 고려대 명품 아카데미 최고지도자'과정을 수료한 원우들의 모임으로 지역사회에서 다양한 나눔과 봉사를 실천하고 있다.





