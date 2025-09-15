본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

세월호·전통음식 기록, 아·태 기록유산 등재 도전

이종길기자

입력2025.09.15 09:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 6월 인도네시아서 심사

단원고 4.16기억교실 지류 기록물

단원고 4.16기억교실 지류 기록물

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 '단원고 4.16 아카이브'와 '수운잡방과 음식디미방'을 내년 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록 등재 신청 대상으로 결정했다고 15일 밝혔다. 지난달 25일 세계기록유산 한국위원회 심의를 통과해 지난 12일 아·태 지역위원회 사무국에 등재 신청서를 제출했다.


세계기록유산 아·태 지역목록은 아·태 지역 단위에서 시행되는 기록유산 프로그램이다. 우리나라는 '한국의 편액', '만인의 청원 만인소', '조선왕조 궁중 현판', '삼국유사', '내방가사', '태안유류피해 극복 기록물' 등 여섯 건을 보유하고 있다.

단원고 4.16 아카이브는 2014년 세월호 참사로 희생된 단원고 학생들의 생전 모습과 국민의 추모, 유가족과 생존자의 회복 노력을 담은 기록이다. 민간의 시각에서 재난의 실상을 기록한 점과 기록 과정 자체가 치유와 회복의 의미를 지닌다.


'수운잡방' 내지

'수운잡방' 내지

원본보기 아이콘

수운잡방과 음식디미방은 전통 조리 지식을 담긴 기록물이다. 수운잡방은 현존하는 최초의 민간 조리서로, 2021년 보물로 지정됐다. 음식디미방은 양반가 여성이 집필한 가장 오래된 한글 조리서로, 여성의 지식 전승 역할을 보여준다.


등재 여부는 내년 6월 인도네시아에서 열리는 유네스코 세계기록유산 아·태 지역위원회(MOWCAP) 총회에서 결정된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

"반정부 시위 지지에 배신자?"…세르비아 출신 테니스 스타 결국

"토론은 말로 하는 것" 무지개 스티커·노란 리본 쫓아낸 독일 의장

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

李대통령 지지율 4주간 상승세 꺾이고 54.5%로 소폭 하락

새로운 이슈 보기