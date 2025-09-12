◆실장급 전보 ▲에너지정책실장 이원주
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사] 산업통상자원부
2025년 09월 12일(금)
◆실장급 전보 ▲에너지정책실장 이원주
