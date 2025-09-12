모레, 미국 'AI 인프라 서밋'서 AMD 기반 분산 추론 시스템 공개

글로벌 IT 대기업 한자리에서 전략 공유

"다수 LLM 기업들과 기술검증 진행 중"

인공지능(AI) 인프라 솔루션 기업 '모레'가 지난 9~11일(현지시간) 미국 산타클라라 컨벤션센터에서 열리고 있는 'AI 인프라 서밋 2025'에 참가해 AMD 기반 분산 추론 시스템을 선보였다.

AI 인프라 서밋은 과거 AI 하드웨어 서밋으로 출발해 현재는 '풀스택 AI 인프라' 전문 행사로 발전했다. 반도체, 시스템, 하이퍼스케일러 등 각 분야에서 글로벌 IT 대기업이 한자리에 모여 최신 인프라 기술과 전략을 공유한다. 올해는 3500명 이상의 참석자와 100개 이상의 파트너사가 참여해 ▲하드웨어·시스템 ▲엔터프라이즈 AI ▲엣지 AI ▲데이터센터 등 네 가지 분야에서 논의를 진행했다.

엔터프라이즈 AI 세션에서 주제 발표를 진행한 조강원 모레 대표(사진)는 모레의 분산 추론 시스템을 소개하며, 딥시크와 같은 최신 딥러닝 모델을 엔비디아보다 더 효율적으로 최적화한 벤치마크 결과를 발표했다. 또한 텐스토렌트 하드웨어에 모레의 소프트웨어를 결합한 차세대 AI 반도체 시스템을 처음 선보이고, 엔비디아 대비 뛰어난 가격 경쟁력을 갖춘 다양한 대안도 제시했다.

모레는 이번 행사에서 딥러닝 추론 소프트웨어 생태계를 선도하는 SGLang과 공동 발표를 진행하고, 부스 운영 및 네트워킹 이벤트도 함께 마련했다. 이를 계기로 북미 시장을 중심으로 글로벌 AI 생태계와의 협업을 한층 강화해나갈 예정이다.

조 대표는 "모레는 AMD의 글로벌 소프트웨어 파트너 중에서도 가장 강력한 기술 역량을 보유하고 있고, 현재 다수의 선도적인 거대언어모델(LLM) 기업들과 기술검증(PoC)을 진행 중"이라며 "향후 AMD, 텐스토렌트, SGLang과의 긴밀한 협력을 바탕으로 고객들에게 다양한 AI 컴퓨팅 대안을 제공할 수 있는 글로벌 기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.

모레는 AI 인프라의 핵심 엔진을 자체 개발하고 있으며, 파운데이션 LLM 전문 자회사인 모티프테크놀로지스를 통해 모델 영역까지 아우르는 전방위 기술 역량을 확보하고 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>