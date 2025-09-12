[속보] '석방' 근로자들 태운 대한항공 전세기, 인천공항 도착

미국 이민 당국에 의해 구금됐던 한국인 316명을 태운 대한항공 전세기 KE9036편이 12일 오후 3시 30분께 인천국제공항에 착륙했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>