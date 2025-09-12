미국 이민 당국에 의해 구금됐던 한국인 316명을 태운 대한항공 전세기 KE9036편이 12일 오후 3시 30분께 인천국제공항에 착륙했다.
[속보] '석방' 근로자들 태운 대한항공 전세기, 인천공항 도착
2025년 09월 12일(금)
