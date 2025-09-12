최교진 교육부 장관 "교사가 아이 가르치는 일에 집중할 수 있게"

음주운전·막말 논란 등에는

"우려가 기대로 바뀌도록 최선 다하겠다"

최교진 신임 부총리 겸 교육부 장관이 12일 "선생님들이 (아이들을) 가르치고 배우는 일에, 아이들을 살리는 일에 집중할 수 있는 여건을 만드는 데에 우선적으로 챙기겠다"고 말했다.

전날 임명된 최 장관은 이날 오전 대전국립현충원을 참배한 뒤 세종 교육부 청사로 처음 출근하면서 기자들과 만나 '교육부 장관으로 가장 먼저 살펴볼 정책이 무엇인가'라는 질문에 이같이 답했다.

최 장관은 "(교사가 학생을)가르치고, (학생이) 배우는 일이 (교육에서) 가장 중요하다고 생각한다"면서 "미래 세대를 책임질 (아이들을) 건강하고 안전하게, 그러면서도 행복하게 성장할 수 있도록 돕는 일을 가장 가까이에서 수행하고 있는 게 선생님인데 많이 지쳐있다"고 말했다.

그러면서 "(교사 여건 개선 등)이를 통해서 아이들 모두가 건강하고 행복하게 더불어 사는 세상을 꿈꾸면서 자랄 수 있도록 지원하는 일이 우선 급할 것"이라고 덧붙였다.

최 장관은 장관으로 우선 대응할 교육계 현안으로는 올해 고교 1학년생부터 전면 시행된 고교학점제 안착과 학생들의 마음 건강 보호, 이재명 대통령의 대표적인 교육 공약인 '서울대 10개 만들기'로 대표되는 지역 대학의 균형 발전을 꼽았다.

그는 "새로 출범하는 국가교육위원회와 적극적으로 협력·논의하고 대학 총장협의회나 교육감 협의회, 많은 현장의 목소리를 들으면서 부지런하게 정성스럽게 일하겠다"고 약속했다.

최 장관은 과거 자신의 음주 운전과 사회관계망서비스(SNS)의 막말 논란 등으로 장관 임명에 대한 우려 목소리가 컸다는 지적에 대해 "청문회 과정 자체가 그동안 살아온 저 자신을 되돌아보는 아주 귀한 기회가 됐다"며 "많이 반성하고 많이 아프기도 했다"고 했다. 이어 "우려가 기대로 바뀔 수 있도록 정말 최선을 다해 일하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



