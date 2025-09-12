본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협금융, 화이트 해커 초청해 정보보호 제고

오규민기자

입력2025.09.12 11:05

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025 정보보호·보안 포럼 개최

농협금융지주가 11일 서울 중구 본사에서 그룹 디지털·IT·정보보호 담당 임직원 100여명을 대상으로 '2025 농협금융 정보보호·보안 포럼'을 개최했다고 밝혔다.


이날 포럼은 최신 사이버 위협 트렌드에 대한 이해를 바탕으로 그룹 임직원의 정보보호·정보보안 인사이트를 제고하기 위해 마련됐다.

강연자로는 세계 최고 수준의 화이트 해커 그룹으로 불리는 박세준 티오리(Theori) 대표가 초청됐다. 티오리는 해킹 방어 대회 'DEFCON CTF'에서 4회 연속 우승을 차지한 경험을 바탕으로, 글로벌 기업들을 대상으로 모의 해킹 컨설팅과 보안 기술 자문을 활발히 수행하고 있는 보안 전문기업이다.

농협금융은 11일 서울 중구 농협금융 본사에서 '2025 농협금융 정보보호·보안 포럼'을 개최했다. 농협금융지주

농협금융은 11일 서울 중구 농협금융 본사에서 '2025 농협금융 정보보호·보안 포럼'을 개최했다. 농협금융지주

AD
원본보기 아이콘

강연에서는 사이버 위협 패러다임 변화의 구체적인 사례, 금융기관 보안의 중요성, 정보보호 역량 향상 방안 등의 내용을 다뤘다.


최운재 농협금융 디지털전략부문장은"보안은 방어자의 시각만으로는 완성되지 않으며, 공격자의 사고방식을 이해해야만 빈틈없는 방어 전략을 세울 수 있다"며 "과거의 방식에 안주하지 않고, 최신 공격 트렌드를 끊임없이 분석하고 대비하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구 소득 1억7300만원 이상 '컷오프'(종합) "10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

숨쉬는 것도 위험?…"초미세먼지, 알츠하이머에 악영향"

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기