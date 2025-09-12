빗썸, 금감원·이화여대 주최 '금융권 채용설명회' 참여

빗썸은 지난 11일 이화여자대학교 ECC홀에서 열린 '금융권 기후리스크 관리 국제 컨퍼런스' 부대 행사인 '대학생 대상 채용설명회'에 참여했다고 12일 밝혔다.

이번 설명회는 금융감독원과 이화여자대학교가 공동 주최하며, 가상자산거래소를 포함한 은행·증권사 등 18개 주요 금융사가 참여해 채용 정보를 제공했다.

이날 설명회에서 빗썸은 채용정보, 직무소개 등을 소개하는 시간을 가졌다. 상담 부스에서는 빗썸 직원과 학생 간의 일대일 면담을 통해 빗썸과 가상자산에 대한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다. 부스를 방문한 학생들에게는 빗썸 대형 팝콘과 특별 굿즈를 선물해 큰 호응을 얻었다.

빗썸 관계자는 "설명회에 참석한 학생들의 가상자산에 대한 뜨거운 관심과 높은 이해도에 깊은 인상을 받았다"며 "젊은 인재 채용을 통해 역동적이고 지속 성장하는 거래소가 되도록 노력할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>