본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

빗썸, 금감원·이화여대 주최 '금융권 채용설명회' 참여

유현석기자

입력2025.09.12 09:30

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빗썸은 지난 11일 이화여자대학교 ECC홀에서 열린 '금융권 기후리스크 관리 국제 컨퍼런스' 부대 행사인 '대학생 대상 채용설명회'에 참여했다고 12일 밝혔다.

빗썸, 금감원·이화여대 주최 '금융권 채용설명회' 참여
AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 금융감독원과 이화여자대학교가 공동 주최하며, 가상자산거래소를 포함한 은행·증권사 등 18개 주요 금융사가 참여해 채용 정보를 제공했다.


이날 설명회에서 빗썸은 채용정보, 직무소개 등을 소개하는 시간을 가졌다. 상담 부스에서는 빗썸 직원과 학생 간의 일대일 면담을 통해 빗썸과 가상자산에 대한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다. 부스를 방문한 학생들에게는 빗썸 대형 팝콘과 특별 굿즈를 선물해 큰 호응을 얻었다.

빗썸 관계자는 "설명회에 참석한 학생들의 가상자산에 대한 뜨거운 관심과 높은 이해도에 깊은 인상을 받았다"며 "젊은 인재 채용을 통해 역동적이고 지속 성장하는 거래소가 되도록 노력할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

'취업도 사교육'... 취준생 1인당 연 455만원 쓴다

대선 위해 대구 떠난 홍준표 "어려움 처한 TK 신공항 유감"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

이찬진 금감원장, 勞와 면담…금소원 신설·공공기관 지정 관련논의

새로운 이슈 보기