용인시 20일 동백호수공원서 '사회적경제 한마당' 개최

30여개 사회적경제 기업 제품 체험·판매 부스 마련

경기도 용인시는 오는 20일 기흥구 중동 동백호수공원에서 '2025 용인시 사회적경제 한마당'을 개최한다.

'놀자, 느끼자, 나누자! 자연 속 사회적경제'를 주제로 열리는 이번 행사에서는 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 관내 30여 개 사회적경제 기업의 제품 전시·판매 부스가 마련된다.

행사장에는 벌룬·현악기 앙상블·밴드 공연 등도 열리며 ▲시민 응원 메시지 쓰기 ▲캘리그라피 체험 ▲전통 놀이 ▲폐현수막 에코백 만들기 등 친환경 체험 프로그램, 시민 참여 아나바다 장터, 경품 추첨 등도 열린다.

이상일 용인시장은 "이번 행사는 사회적경제 기업에는 판로 확대와 네트워킹 기회를 제공하고, 시민들에게는 사회적경제의 가치와 의미를 알리는 뜻깊은 계기가 될 것"이라고 말했다.

행사 참여 기업은 다음과 같다.

한국장애인농축산기술협회, 거북이날다사회적협동조합, 당신의부엌협동조합, 블랙제이키친, 사회적협동조합 에코컨서번시와이, 수지신용협동조합, 웬떡마을영농조합법인, 영농조합법인 장촌마을, 365문화예술센터, 미르숲생태연구소, 서로돌봄, 세지아, 교아당, 참맛사회적협동조합, 판타스틱옵션, 하얀세상 초록환경센터, 한국아로마테라피생활문화협동조합, 한살림성남용인 용인지부, 한우리건축, 협동조합 품, 협동조합수풍로상단, 농산물 공동브랜드 용인의 소반, 용인공정무역협의회.





