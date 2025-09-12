"공항정보 한눈에" 대한항공 앱으로 혼잡도·대기시간 확인

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,850 전일대비 100 등락률 +0.42% 거래량 330,150 전일가 23,750 2025.09.12 10:10 기준 관련기사 "무비자에 中 여행객 밀려든다…사드 이전 회복 기대감"[클릭 e종목]美구금 한국인 데려오려 내일 애틀랜타로…대한항공 전세기 투입"이코노미 더 좁힌다더니"…대한항공, 프리미엄석 도입 결국 철회 전 종목 시세 보기 close 이 자사 애플리케이션(앱)에 인천국제공항 이용객을 위한 메뉴 '인천공항 미리보기'를 추가했다고 12일 밝혔다.

이는 고객 여정에 따른 맞춤형 공항 정보를 한눈에 볼 수 있는 안내형 서비스다. 대한항공이 있는 제2여객터미널을 중심으로 입·출국장 혼잡도를 시간대별로 확인하고, 공항 도착부터 항공편 탑승구까지의 예상 소요시간을 구간별로 알아볼 수 있다. 대한항공 라운지의 위치와 혼잡도를 미리 확인해 더욱 여유롭게 공항을 이용할 수도 있다. 또한 장·단기 주차장 현황을 층별로 상세히 제공한다.

공항으로 마중 나온 가족·친구에게 도착 정보를 공유하는 '마중 요청' 기능도 있다. 예상 도착시각과 출구 등을 간편하게 공유할 수 있도록 했다.

인천공항 미리보기는 인천국제공항공사가 제공하는 공공데이터를 기반으로 구현됐다. 대한항공 항공권은 별도 절차 없이 자동으로 연동되며 다른 항공편의 경우 관련 정보를 입력하면 조회가 가능하다.

대한항공 관계자는 "승객 여정에 맞춘 다양한 공항 정보를 상세히 제공해 사용성과 편의성을 높이고자 했다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



