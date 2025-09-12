본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"공항정보 한눈에" 대한항공 앱으로 혼잡도·대기시간 확인

전영주기자

입력2025.09.12 09:07

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한항공 이 자사 애플리케이션(앱)에 인천국제공항 이용객을 위한 메뉴 '인천공항 미리보기'를 추가했다고 12일 밝혔다.


이는 고객 여정에 따른 맞춤형 공항 정보를 한눈에 볼 수 있는 안내형 서비스다. 대한항공이 있는 제2여객터미널을 중심으로 입·출국장 혼잡도를 시간대별로 확인하고, 공항 도착부터 항공편 탑승구까지의 예상 소요시간을 구간별로 알아볼 수 있다. 대한항공 라운지의 위치와 혼잡도를 미리 확인해 더욱 여유롭게 공항을 이용할 수도 있다. 또한 장·단기 주차장 현황을 층별로 상세히 제공한다.

"공항정보 한눈에" 대한항공 앱으로 혼잡도·대기시간 확인
AD
원본보기 아이콘

공항으로 마중 나온 가족·친구에게 도착 정보를 공유하는 '마중 요청' 기능도 있다. 예상 도착시각과 출구 등을 간편하게 공유할 수 있도록 했다.


인천공항 미리보기는 인천국제공항공사가 제공하는 공공데이터를 기반으로 구현됐다. 대한항공 항공권은 별도 절차 없이 자동으로 연동되며 다른 항공편의 경우 관련 정보를 입력하면 조회가 가능하다.


대한항공 관계자는 "승객 여정에 맞춘 다양한 공항 정보를 상세히 제공해 사용성과 편의성을 높이고자 했다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

"폰만 한 1㎏ 금괴로 집 1채 살 수도"…사상 최고치 금값에 日언론 전망

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

美상무 "韓, 무역협정 수용하거나 관세내라…적합 비자 받았어야"

새로운 이슈 보기