코스피 사상 최고치 주역은 외국인…'3조원' 순매수 [3분 브리프]

①외국인 3조 '풀매수'…코스피, 사상 최고점 돌파

②금값 '고공행진'에 골드뱅킹 잔액 1조 ↑…역대 최대

③1~10일 수출 3.8% 증가…관세 여파 대미수출 8.2% ↓

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 금리인하 기대감에 일제히 사상 최고

○물가보다 고용둔화에 초점…9월 25bp 인하에 무게

○테슬라 6% 상승…과잉공급 우려에 국제유가 2% ↓

Top3 NEWS

■ 집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"… 하이닉스 1.6조 '풀매수' ○'전인미답' 코스피 사상 최고치 경신

○외국인 3조원 순매수 랠리 선봉

○美금리 인하 성격·실물 경기지표 주시

■ 金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈 ○올 들어 골드뱅킹 잔액 1조 돌파

○계좌수도 30만좌 넘어

○금값 1년 새 53% 상승

■ 이달 10일까지 수출 3.8%↑…對미 수출은 8.2% 줄어 ○관세청, 9월 1~10일 수출입 현황

○반도체 호조에 베트남·대만 수출 증가

○관세 여파에 미국 수출 부진

그래픽 뉴스 : 추락한 실적과 부실 확대, 가계대출 규제의 풍선효과

○올 상반기 실적 지난해 '반토막'

○부동산PF 부실 → 기업대출 증가가 원인

○그간 가계대출 규제 지속으로 포트폴리오 수정 불가피

the Chart : 코스피 3300선 돌파에 증권株 '함박웃음'

○코스피 4년2개월만에 3300선 돌파…사상 최고치 경신

○증권주, 최근 강세로 코스피 3300선 돌파 뒷받침

○정책 기대감에 KRX 증권지수 이달 12% 올라

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

03:00 미국 연방재정수지(8월)

07:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수(8월)

15:00 영국 GDP(MoM) (7월)

15:00 독일 소비자물가지수(MoM) (8월)

15:45 프랑스 유로존조화물가지수(MoM) (8월)

20:30 중국 신규 대출(8월)

23:00 미국 미시간 5년인플레이션 예상 (9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 21℃( ▲ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 28℃( ▼ 4 ℃)

○강수확률 오전 10%｜오후 60%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

