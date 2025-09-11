[속보]'불법 정치자금 수수 혐의' 권성동 체포동의안 가결

국회는 11일 본회의를 열고 불법 정치자금 수수 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원에 대한 체포동의안을 가결시켰다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



