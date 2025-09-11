국힘, 권성동 체포동의안·특검법 표결 불참…"필리버스터 대신 투쟁"

"내일 오후 2시 대대적인 투쟁"

권성동 "끝까지 싸워 이기겠다"

국민의힘이 11일 국회 본회의에서 진행되는 3대(내란·김건희·순직해병) 특별검사법 개정안과 권성동 국민의힘 체포동의안 표결에 모두 불참하기로 했다.

장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 11일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 3대 특검법 수정안 합의 파기'를 규탄하며 구호를 외치고 있다. 2025.9.11 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 국회 본관에서 기자들과 만나 국민의힘 의원총회에서 이같이 결정됐다고 밝혔다.

최 원내수석대변인은 "권성동 의원 체포동의안 표결에 불참할 것"이라며 "내일 오후 2시에 지난번에 (국회 본관 앞 계단에서) 했던 것처럼 대대적인 투쟁을 할 계획"이라고 말했다.

최 원내수석대변인은 3대 특검법 표결에도 불참한다며 "필리버스터(무제한 토론)도 하지 않는다"고 설명했다.

그러면서 "지금 필리버스터가 중요한 게 아니라 (민주당이) 완전히 협치를 안 하고 (합의를) 깨부순 것 아니냐"라며 "이것에 대해서 저희는 강력 투쟁하는 게 맞다. 필리버스터를 하면 투쟁할 수 없으니까 차라리 민주당의 후안무치한 행동에 대해서 여러분에게 알려드리고자 한다"고 했다.

이어 "(표결 불참은) 당론이라 봐야 한다"며 "한두 사람이 아니라 많은 의원의 의견이 모였다"고 말했다.

국민의힘 의원들은 일단 본회의에 참석해 권 의원의 신상발언을 들은 뒤 본회의장에서 퇴장할 것으로 알려졌다. 최 원내수석대변인은 "(권 의원이 의총에서) 그냥 편하게 해라, 끝까지 싸워서 이기겠다는 말을 했다"고 전했다.

국민의힘이 표결 불참을 선언한 것은 이날 민주당의 3대 특검법 합의 파기 여파로 해석된다. 김병기 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 3대 특검법 개정안 수정에 합의했지만 이날 정청래 민주당 대표가 거부하면서 최종 파기됐다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



