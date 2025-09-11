조국혁신당, '극단적 망언' 송언석 국회 징계결의안 제출 예고

"내란 세력과 한 몸이었음을 실토"

조국혁신당이 송언석 국민의힘 원내대표의 망언을 강하게 규탄하며 국회 징계결의안을 즉각 제출하겠다고 11일 밝혔다.

박찬규 혁신당 부대변인은 이날 오전 논평을 내고 "송 원내대표는 교섭단체 대표 연설 중 정청래 민주당 대표와 이재명 대통령의 죽음을 희망하는 조롱 섞인 발언을 내뱉었다"면서 "노상원 수첩의 리스트대로 내란 학살이 진행됐어야 한다는 본심을 무의식중에 밝힌 것"이라고 비판했다.

박 부대변인은 "이는 단순한 실언이 아니"라며 "송 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원단이 내란 세력과 한 몸이었음을 실토한 장면"이라고 직격했다. 이어 "단순히 정치적 워딩으로 치부하거나, 비판과 구두 경고 차원으로 넘어갈 일이 아니"라고도 덧붙였다.

또 "송 의원은 해당 발언 이후 사과는커녕 침묵으로 일관하며 책임을 회피하고 있다"면서 "쏟아진 발언 내용과 파장을 주워 담을 방법이 없기 때문"이라고 일갈했다.

그러면서 "송 원내대표에 대한 징계결의안을 즉각 제출해 이 사안에 대한 모든 정치적, 법적 책임을 물을 것"이라고 했다.





