조국혁신당, '극단적 망언' 송언석 국회 징계결의안 제출 예고

문혜원기자

입력2025.09.11 11:16

"내란 세력과 한 몸이었음을 실토"

조국혁신당이 송언석 국민의힘 원내대표의 망언을 강하게 규탄하며 국회 징계결의안을 즉각 제출하겠다고 11일 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 9일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 9일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

박찬규 혁신당 부대변인은 이날 오전 논평을 내고 "송 원내대표는 교섭단체 대표 연설 중 정청래 민주당 대표와 이재명 대통령의 죽음을 희망하는 조롱 섞인 발언을 내뱉었다"면서 "노상원 수첩의 리스트대로 내란 학살이 진행됐어야 한다는 본심을 무의식중에 밝힌 것"이라고 비판했다.


박 부대변인은 "이는 단순한 실언이 아니"라며 "송 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원단이 내란 세력과 한 몸이었음을 실토한 장면"이라고 직격했다. 이어 "단순히 정치적 워딩으로 치부하거나, 비판과 구두 경고 차원으로 넘어갈 일이 아니"라고도 덧붙였다.

또 "송 의원은 해당 발언 이후 사과는커녕 침묵으로 일관하며 책임을 회피하고 있다"면서 "쏟아진 발언 내용과 파장을 주워 담을 방법이 없기 때문"이라고 일갈했다.


그러면서 "송 원내대표에 대한 징계결의안을 즉각 제출해 이 사안에 대한 모든 정치적, 법적 책임을 물을 것"이라고 했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

