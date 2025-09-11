용인미르스타디움서 27~28일 대규모 캐릭터 축제 열린다

용인시, 시민의날 맞아 '대한민국 조아용 페스티벌' 개최

퍼레이드·스포츠스타 팬사인회·공연·경연대회 등도 열려

경기도 용인시에서 국내외 도시와 공공·민간의 대표 캐릭터가 한자리에 모이는 축제가 열린다.

용인시는 올해로 30회를 맞는 '용인시민의 날'을 기념해 오는 27~28일 이틀간 용인미르스타디움에서 '2025 대한민국 조아용 페스티벌'을 개최한다고 11일 밝혔다.

'캐릭터로 하나되는 대한민국, 문화로 성장하는 용인'을 주제로 열리는 올해 축제는 시의 대표 캐릭터 '조아용'을 비롯해 전국의 다양한 캐릭터 콘텐츠가 한자리에 모이는 전국 첫 캐릭터 축제다.

축제에는 용인의 교류도시, 공공기관, 민간기업, 지역 대학 등 17개 기관이 참여해 총 27종의 캐릭터가 선보인다.

축제 기간에는 용인시의 국내외 교류도시 15곳이 용인을 찾는다. 미국 플러튼시와 페어팩스카운티, 튀르키예 카이세리시, 일본 구마모토시, 이탈리아 대사관 등 해외 6개 도시와 전남 함평군, 경북 안동시·울릉군, 제주 제주시, 충북 단양·괴산군, 경북 포항시 등 국내 9개 도시에서 총 83명이 방문한다.

축제 기간에는 용인시민의 날 기념식을 비롯해 ▲조아용 페스티벌 ▲용인사이버과학축제 ▲용인청년페스티벌 ▲용인먹거리페스타 ▲용인식품산업박람회 등도 함께 열린다.

특히 축제 첫날인 27일에는 이동국 용인FC(가칭) 전력강화실장의 원포인트 레슨, 박세리·이동국·우상혁 등 인기 스포츠 스타의 팬 사인회가 진행된다. 이날 오후에는 시민의날 기념식, 시 도시브랜드 선포식, 축하공연 등이 이어질 예정이다.

이튿날에는 랜덤플레이댄스, 조아용 프렌즈 OX 퀴즈, 조아용 창작 뮤지컬, 캐릭터 미니 퍼레이드 등 다양한 시민 참여 프로그램이 이어진다.

축제 기간에는 어린이와 청소년은 물론 가족 단위로 즐길 수 있는 '용인사이버과학축제'도 함께 열린다. 이곳에서는 다양한 게임과 인공지능(AI)·로봇·드론·가상현실(VR) 등을 체험할 수 있다.

'용인청년페스티벌' 구역에서는 청년 참여형 게임과 청년 정책 홍보부스, 포토존, 청년LAB공간을 활용한 프로그램이 운영된다.

'용인먹거리페스타'에서는 지역 농특산물을 활용한 '용인파미조아용', 김밥 시식, 전통 다식·인절미 만들기 등 다양한 먹거리 체험이 가능하다.

미르스타디움 야외 공간에서 열리는 '용인식품산업박람회'에서는 푸드코트, 푸드트럭 운영으로 다양한 먹거리를 제공한다.

이상일 용인시장은 "용인 시민은 물론 다른 지역에서 용인을 찾는 분들이 함께 즐길 수 있는 축제를 열기 위해 다채로운 기획을 했다"며 "이번 축제가 용인의 도시브랜드 파워를 올리고 모든 국민이 즐기는 행사가 되길 바란다"고 말했다.





