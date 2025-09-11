‘AI+HI’ 교사 질문이 수업 바꾼다… 부산교육청, 400명 역량강화 연수

부산시교육청이 미래형 수업 혁신을 위한 교사 역량 강화에 나섰다.

생성형 인공지능(AI) 시대를 맞아, 교사의 질문 설계 능력을 높이고 AI 기반 교육 역량을 끌어올리는 것이 핵심이다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 초·중·고 및 특수학교 교사 400여명을 대상으로 ‘AI와 HI가 함께하는 마음을 여는 질문, 세상을 여는 교육’을 주제로 직무연수를 진행하고 있다고 11일 전했다.

이 연수는 지난 8일부터 시작해 오는 27일까지 부산교육연구정보원, 부산디자인진흥원 등에서 순차적으로 운영된다. 연수는 총 6시간 과정으로 구성돼, 프롬프트 엔지니어링 분야의 전문가 30명이 강사로 참여해 실습 중심의 강의를 진행한다.

생성형 AI 도구를 수업에 활용하는 실질적 방법, AI를 활용한 질문 작성법, 학습자 맞춤 피드백 설계 등 현장 밀착형 내용이 포함됐다. 교사의 질문을 통해 학생의 사고를 열고, AI와 인간지능(HI)의 조화를 통해 교육적 확장을 꾀하겠다는 의도다.

부산교육청은 이 같은 시도를 ‘AIHI(아이하이) 교육혁신’으로 명명하고, 디지털 전환기에 맞는 수업 설계와 평가 역량 강화를 지속적으로 지원할 계획이다.

김석준 부산교육감은 “AI 시대의 교육은 교사의 질문에서 출발한다”며 “AI와 HI가 함께하는 이 길 위에서 교사들이 학생 성장의 동반자가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

교육청은 이번 연수를 통해 교사들이 AI를 활용해 학습자의 동기를 유발하고, 비판적·창의적 사고를 끌어내는 질문을 설계할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





