본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광진구, 추석 앞두고 전통시장 온라인 할인판매

김민진기자

입력2025.09.11 09:29

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이달 15일~10월13일 전통시장 4곳서 할인행사

서울 광진구(구청장 김경호)가 이달 15일부터 10월 13일까지 '전통시장 온라인 특별할인 판매전'을 연다.


이번 행사는 서울시 공모사업으로 침체된 전통시장의 소비를 촉진하고 상인의 매출을 늘리기 위해 마련했다. 중곡제일시장, 화양제일골목시장, 면곡시장 골목형 상점가, 건리단길 골목형 상점가 4곳이 선정돼 시비 1500여만원을 확보했다.

중곡제일시장에서 소통하는 모습. 광진구 제공.

중곡제일시장에서 소통하는 모습. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

특별할인판매전에는 온라인 플랫폼인 '네이버 동네시장 장보기', '놀장', '배달의민족'이 참여한다. 해당 플랫폼을 통해 전통시장 상품을 구매할 경우 다양한 혜택을 제공한다.

중곡제일시장에서는 네이버 동네시장 장보기를 통해 주문하면, 30% 할인 및 배송비를 지원한다. 화양제일골목시장과 면곡시장 골목형 상점가는 놀장으로 포장이나 택배 주문 시, 30% 할인쿠폰을 지급한다. 건리단길 골목형 상점가는 배달의 민족과 연계된다. 1만원 이상 주문할 땐 3000원, 1만7000원 이상 주문할 땐 5000원의 할인쿠폰을 준다.


최대 할인한도는 1만원이며 예산 소진 시까지 진행한다. 자세한 사항은 광진구청 지역경제과(02-450-7328) 또는 해당 시장 상인회로 문의하면 된다.


김경호 광진구청장은 "이번 온라인 특별할인판매전으로 매출증대에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 맞춤형 지원사업으로 상인과 주민 모두가 상생 발전할 수 있는 전통시장을 만들어 가는 데 노력하겠다"고 말했다.

한편, 구는 9~10월에 전통시장 활성화 및 야간 음식문화 맥주 축제를 추진하고 있으며 추석맞이 할인 이벤트 등 시장 활성화에 힘쓰고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기