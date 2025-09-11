한화생명, 'AI DAYS 2025' 개최

한화생명이 10일 여의도 63빌딩에서 권혁웅·이경근 대표이사와 임직원들이 참여한 가운데 인공지능(AI) 비전과 성과를 공유하는 'AI DAYS 2025' 사내 행사를 개최했다고 11일 밝혔다.

한화생명은 이번 행사에서 AI 혁신과 발전을 이끌 3가지 전략 방향을 제시했다. ▲보험 본업 프로세스 중심 AI 서비스 혁신 ▲고객의 삶을 행복하게 한다는 라이프 플러스(LIFE PLUS) 브랜드 철학을 바탕으로 금융을 넘어 생활 전반에 가치를 더하는 서비스 개발 ▲임직원의 AI 이해도와 활용 능력 제고를 통해 금융 AI 리더십을 공고히 한다는 방침이다.

권혁웅 한화생명 대표이사 부회장(오른쪽에서 두번째)과 이경근 대표이사 사장(오른쪽에서 첫번째)이 'AI DAYS 2025' 행사 부스를 방문해 설명을 듣고 있다. 한화생명

보험 본업 프로세스 중심 AI 서비스 분야에서는 올해 초 서비스를 시작한 AI 기반의 실시간 고객 응대와 상담지원을 통해 업무 효율과 상담 품질을 극대화하는 'AICC(AI컨택센터)'와 보험 모집인의 영업경쟁력 강화를 위한 지능형 상담 훈련 시스템인 'AI STS(세일즈 트레이닝 솔루션)', 보험 상담에 필요한 보장 정보를 찾아주는 '설계사(FP) 상품상담 AI' 등 영업·설계·지급 등 보험 핵심 업무 전반에 AI를 적용해 효율성과 고객 경험을 동시에 강화하고 있음을 강조했다.

행사에서는 임직원 투표를 통해 가장 기대되는 서비스로 글로벌 고객과 설계사 소통을 지원하는 'AI 번역 서비스'와 데이터 기반 최적의 보험플랜을 제공하는 '가입설계 AI 에이전트'가 선정됐다. 이는 회사가 제시한 3가지 방향이 현장의 공감과 맞닿아 있음을 보여주는 사례로 의미를 더했다. AI 번역 서비스와 가입설계 AI 에이전트는 올해 하반기 시범 운영 후 본격 적용 예정이다.

행사에 참여한 임직원들은 현재 고객이 실제로 이용하고 있는 다양한 AI 서비스를 직접 경험하고 향후 발전 방향에 관해 토론하는 시간도 가졌다.

권혁웅 한화생명 대표이사 부회장은 "한화생명은 보험을 넘어 고객의 전 생애를 아우르는 라이프솔루션 파트너로 도약하고자 한다"며 "AI는 이를 가능하게 하는 핵심 동력으로 고객 개개인에게 꼭 맞는 맞춤형 금융과 생활 솔루션을 제공하는 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

김준석 한화생명 AI실장은 "AI DAYS는 한화생명이 지금까지 추진해온 AI 서비스를 직접 소개하고 앞으로의 기술을 함께 고민하는 소통의 장"이라며 "임직원들이 직접 AI 서비스를 경험하고 의견을 나눈 만큼 현장의 피드백을 바탕으로 혁신적이고 풍요로운 고객 경험을 만드는 라이프솔루션 AI 서비스를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 한화생명은 AI 연구소·AI실·한화AI센터(HAC) 신설을 통해 전담 조직을 확대하고 임직원 AI 역량 강화를 위한 스탠퍼드대학 교수 초청 강연 등 AI 경쟁력 강화를 위한 투자를 지속하며 금융 혁신에 속도를 내고 있다.





최동현 기자



