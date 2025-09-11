"30년 일해도 정규직 절반 번다"…학교 비정규직 임금교섭 돌입

"기본급에 수당까지 차별적"

구조적 임금체계 개편 촉구

학교 비정규직 노동자들이 "교원·공무원과의 임금격차가 날로 심화하고 있다"며 임금체계 개편을 요구하고 나섰다.

11일 전국학교비정규직연대회의(학비연대)에 따르면 학비연대는 지난달 28일 2025년 집단임금교섭 개회식을 통해 교육당국과 임금교섭을 시작했다. 이어 지난 9일에는 전국 시도교육청에서 동시다발 기자회견을 열고 차별적인 저임금 구조 개선을 위한 임금체계 개편이 필요하다고 강조했다.

학비연대는 "이번 교섭을 통해 30년을 일해도 정규직 대비 절반에 머무는 차별적 임금체계를 개선하고 교육복지의 주체인 학교 비정규직 노동자의 정당한 직무 가치를 반영하는 임금체계를 마련할 것을 촉구한다"고 전했다.

학비연대의 임금교섭 요구안에는 학교 비정규직 저임금 구조 개선 위한 임금체계 개편, 방학 중 비근무자 생계 대책, 급식실 조리종사자 저임금 고강도 노동 임금개선 대책 등이 담겼다.

이들은 교원·공무원과 교육공무직 간 근속수당, 명절상여, 상여금 등 차이가 과도하다고 본다. 기본급마저 최저임금에 미치지 못하는데, 각종 수당까지 차이가 나면서 정규직 공무원·교원과의 임금 격차가 심화되고 있다는 것이다. 교원·공무원의 상여금은 교원 평균 연 439만원인데, 교육공무직의 경우 연 100만원이다. 이 밖에도 교원·공무원은 정근수당과 정근수당가산금을 받지만, 교육공무직은 받지 않는다.

학비연대는 "2026년도 예산안에서 공무원의 임금이 2017년 이후 최대폭으로 인상된다"며 "그러나 학교 비정규직 노동자들은 여전히 최저임금에도 못 미치는 기본급과 각종 수당 차별에 묶여 정규직과의 격차가 날로 심화하고 있어 구조적 차별 문제의 해결을 강력히 촉구한다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



