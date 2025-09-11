[이미지 다이어리] 시간과 물이 함께 흐르는 곳

뙤약볕 아래 개천에서 여행자는 물에 발을 담그고 목마른 비둘기는 물을 마신다.

아무 일 없는 가운데 시간도 물도 그렇게 흘러간다 고맙게도. (서울 청계천)







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>