상주시, 청렴으로 다시 서다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.11 07:30

부패방지 법령·뮤지컬 접목한 이색 교육

경북 상주시는 10일 상주문화회관 대공연장에서 소속 직원 350여 명을 대상으로 '부패 방지 역량 강화 청렴 교육'을 진행했다.

강영석 상주시장이 2025년 상주시 부패방지 역량강화 청렴교육을 하고 있다.

강영석 상주시장이 2025년 상주시 부패방지 역량강화 청렴교육을 하고 있다.

이번 교육은 청탁금지법, 공무원 행동강령, 이해충돌 방지법 등 핵심 법령을 심화 학습하고, 갑질과 연고주의 같은 부정적 조직문화를 개선하기 위한 취지로 마련됐다.


단순한 규정 설명에 머무르지 않고 실제 사례 중심 강연을 이어가며 공직자가 현장에서 직면할 수 있는 문제 해결 방안을 구체적으로 제시했다.

특히 교육 현장에서는 청렴 메시지를 예술적 방식으로 전달하는 청렴 뮤지컬 공연이 마련돼 참석자들이 흥미롭게 참여하면서도 청렴 가치를 자연스럽게 체화할 수 있도록 했다.


강영석 시장은 "청렴은 공직자가 지켜야 할 가장 기본적이면서도 핵심적인 가치"라며 "이번 교육을 통해 직원들이 생활 속에서 청렴을 실천해 시민이 신뢰하는 공직문화를 확립하기를 기대한다"고 강조했다.


"상주시는 이번 청렴 교육을 통해 단순히 법령을 암기하는 수준을 넘어 공직자들의 '행동 변화'를 끌어내는 데 초점을 맞췄다. 지역 사회와 시민을 위한 신뢰 기반 행정 구현의 출발점으로 평가된다."

2025년 상주시 부패방지 역량강화 청렴교육

2025년 상주시 부패방지 역량강화 청렴교육

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

