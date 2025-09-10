본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]전국 대체로 맑음… 서울 낮 최고 32도·일교차 커

조성필기자

입력2025.09.10 20:01

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목요일인 11일 전국이 대체로 맑겠으나 강원 영동과 전남권, 경남권은 가끔 구름이 많겠다.


서울 종로구 종묘 인근 서순라길에서 시민들이 주말나들이를 즐기고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 종묘 인근 서순라길에서 시민들이 주말나들이를 즐기고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

제주도는 대체로 흐리고 가끔 비가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼20㎜다.

아침 최저기온은 16∼23도, 낮 최고기온은 27∼32도로 예보됐다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.


당분간 제주도를 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'마약보다 10배 이상 쏠쏠' 2000% 수익률…"속아도 사고 알고도 샀다"[짝퉁의 공습]④ '마약보다 10배 이상 쏠쏠' 2000% 수익률…"속아도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기