청양군, 농촌형 돌봄 새 모델 '청양 다-돌봄' 비전 선포



김돈곤 군수 "군민 누구도 돌봄에서 소외되지 않는 포용복지 실현"



충남 청양군이 군민 누구도 돌봄에서 소외되지 않는 농촌형 통합돌봄 모델 '청양 다-돌봄'을 공식 선포하며 전국 확산을 목표로 한 포용복지 비전을 제시했다.

군은 10일 충남사회적경제혁신타운에서 열린 '청양 다-돌봄 비전선포식'을 통해 군민, 행정, 돌봄기관·단체가 함께 참여하는 새로운 복지 거버넌스 체계의 출발을 알렸다.

이날 행사에는 김돈곤 군수와 돌봄·지역 활성화 전문가들이 참석해 ▲마을 단위 돌봄 실현 ▲건강 먹거리 돌봄 확대 ▲공동체 기반 돌봄의 필요성 ▲지속 가능성 확보 방안 등을 논의하며 농촌형 복지 모델의 발전 방향을 모색했다.

군은 지난 2019년 지역사회 통합돌봄 선도사업을 시작으로 주거·의료·보건 등 다양한 돌봄 체계를 구축해 왔으며, 2022년 농림축산식품부와 농촌협약을 맺어 농촌형 돌봄 체계 선도 지자체로 자리매김했다.

이번 비전 선포를 계기로 영·유아부터 노년층, 다문화 가정에 이르기까지 전 세대를 아우르는 포용적 돌봄으로 확대한다는 계획이다.

김돈곤 군수는 "청양 다-돌봄은 행정 주도가 아닌 군민과 지역사회가 함께 만들어가는 농촌형 복지모델"이라며 "민관 협력으로 지속 가능한 돌봄 체계를 확립하고, 전국적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



