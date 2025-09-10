본문 바로가기
롯데백 광주점, 내달 9일까지 '홍삼 프로모션' 행사

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.10 14:01

지하1층 정관장 매장

롯데백화점 광주점은 내달 9일까지 지하1층 정관장 매장에서 추석 명절을 앞두고 명절 대표 선물 상품인 '홍삼 프로모션' 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

롯데백화점 광주점이 내달 9일까지 지하1층 정관장 매장에서 추석 명절을 앞두고 명절 대표 선물 상품인 '홍삼 프로모션' 행사를 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

롯데백화점 광주점이 내달 9일까지 지하1층 정관장 매장에서 추석 명절을 앞두고 명절 대표 선물 상품인 '홍삼 프로모션' 행사를 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

이번 프로모션 기간 명절 스테디셀러로 인기가 좋은 홍삼 제품을 특별한 혜택을 더해 구매할 수 있다.


오는 14일까지는 10만원 이상 구매 시 1만원 할인, 50만원 이상 정관장 더블 포인트 적립과 더불어 구매 금액대별 5% 상당의 롯데상품권을 증정하는 프로모션을 진행한다.

더불어 신규 정관장 회원 가입 고객 대상으로 5,000포인트를 적립하는 프로모션도 내달 9일까지 진행한다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
