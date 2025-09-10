한미반도체, 세미콘 타이완서 2.5D 빅다이 TC·FC 본더 첫 소개

한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 3,300 등락률 +3.93% 거래량 694,853 전일가 84,000 2025.09.10 12:01 기준 관련기사 주식자금 마련을 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 가능!한미반도체 곽동신 회장, 독립유공자 후손으로 청와대 오찬 참석연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결! 전 종목 시세 보기 close 가 오는 12일까지 대만 타이페이에서 열리는 '2025 세미콘 타이완' 전시회에서 AI 반도체용 신규 장비인 '2.5D 빅다이 TC 본더'와 '빅다이 FC 본더' 2종을 처음으로 소개한다고 10일 밝혔다.

신규 장비는 한미반도체가 급성장하고 있는 AI 반도체 2.5D 패키징 시장에 본격 진출한다는 점에서 의미가 있다.

2.5D 패키징은 실리콘 인터포저(Interposer) 위에 GPU, CPU, HBM 등 여러 칩을 하나의 패키지로 통합하는 첨단 패키징 기술이다. 칩 간 대역폭 확장, 전송 속도 향상, 전력 효율 개선을 실현해 엔비디아, AMD 등 글로벌 AI 반도체 기업들이 적극 채택하고 있다.

TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)는 대표적인 2.5D 패키징 기술로 AI 반도체와 고성능 컴퓨팅 분야에서 핵심 기술로 자리잡고 있다.

한미반도체 '2.5D 빅다이 TC 본더'와 '빅다이 FC 본더'는 기존의 범용 반도체인 20mm x 20mm 와 달리 120mm × 120mm 크기의 대형 인터포저 패키징을 지원한다. 고객사는 반도체 특성에 따라 TC 본더 또는 FC 본더를 선택할 수 있다.

한미반도체는 HBM4 생산용 신규 장비인 'TC 본더 4'도 전시회에서 처음으로 소개한다. 주요 글로벌 메모리 기업이 내년 초 HBM4 양산을 계획하고 있어 'TC 본더 4' 수요 증가가 예상된다. 또한 '7세대 마이크로 쏘 비전 플레이스먼트(MSVP) 6.0 그리핀' 등 다양한 주력 장비를 홍보한다. MSVP는 반도체 패키지를 절단-세척-건조-검사-선별-적재해 주는 반도체 제조공정의 필수 장비다.

한미반도체는 HBM용 TC 본더 시장에서 전세계 1위로 시장을 주도하고 있으며, MSVP 시장에서도 2004년부터 21년 연속 전세계 1위를 차지하고 있다.

한미반도체는 2015년부터 세미콘 타이완 전시회에 공식 스폰서로 참가하고 있다. 전시회에서 팝아티스트 필립 콜버트(Philip Colbert)와 협업한 아트워크를 함께 선보이며 새로운 마케팅 활동도 전개한다.

한미반도체 관계자는 "세미콘 타이완은 첨단 반도체 패키징과 AI 반도체 기술이 집결하는 글로벌 행사"라며 "전시회에서 2.5D 패키징 본더 장비를 선보이고 시스템반도체 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

올해 30주년을 맞는 세미콘 타이완 전시회는 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 주관하는 대만에서 가장 영향력 있는 반도체 산업 전시회다. 올해는 역대 최대 규모로 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, 도쿄일렉트론 등 전 세계 1200개 반도체 기술 기업이 참가해 4100개 부스를 운영한다. 업계 전문가 10만명 이상이 참관할 것으로 예상된다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



