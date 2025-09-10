평창군, 스마트 청렴 골든벨 개최…퀴즈로 배우는 청렴

강원도 평창군은 10일 평창문화예술회관 소공연장에서 심재국 평창군수를 비롯한 직원 150여 명이 참석한 가운데 '스마트 청렴 골든벨'을 개최했다

이번 청렴 골든벨은 퀴즈 프로그램 형식으로 진행되어, 직원들이 스스로 청렴 지식을 점검하고 윤리의식을 높일 수 있도록 기획됐다.

퀴즈는 총 3단계로 구성되어 갑질·부패 사례, 주요 반부패 법령 등 다양한 문제를 풀며 진행되었으며, 우수 성적을 거둔 직원에게는 소정의 상금이 수여됐다.

특히 단순한 퀴즈 대회를 넘어, 문제 해설과 사례 공유를 병행해 청렴의 가치와 중요성을 자연스럽게 인식할 수 있는 교육으로 마련되어 직원들의 큰 호응을 얻었다.

심재국 평창군수는 "공직자로서 알고 지켜야 할 청렴 의무를 즐겁게 배우는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로 직원들과 함께 청렴하고 신뢰받는 공직사회를 조성하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



