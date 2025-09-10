본문 바로가기
번장 글로벌, 월간 활성 이용자 100만 돌파

최호경기자

입력2025.09.10 09:09

상반기 거래액·거래 건수 전년比 300% 이상 증가

번개장터는 글로벌 역직구 플랫폼 '번장 글로벌'이 월간 활성 이용자(MAU) 100만명을 돌파했다고 10일 밝혔다.


번장 글로벌은 올해 상반기 거래액과 거래 건수가 전년 동기 대비 333%, 345% 각각 증가한 것으로 집계됐다.

번개장터는 글로벌 역직구 플랫폼 '번장 글로벌'이 월간 활성 이용자(MAU) 100만명을 돌파했다고 10일 밝혔다. 번개장터

번장 글로벌은 최근 오픈런 대란을 일으킨 국립중앙박물관 굿즈 '뮷즈'의 해외 구매 허들을 낮추는 전략을 펼치고 있다. 번개장터 직원들이 직접 뮷즈 제작 공방과 접촉한 뒤 판매 채널을 구축해, 전 세계 소비자들이 한국을 방문하지 않아도 구매할 수 있도록 했다. 오는 15일에는 케이팝 데몬헌터스 굿즈로 인기를 끈 천연 자개 스티커 등 아이템을 발굴해 오픈전을 개최할 예정이다.

글로벌 이용자들의 유입으로 고가의 희소성 있는 상품 거래 역시 꾸준히 증가하고 있다. 지난달에는 미국 고객에게 850만원에 판매된 '마이클 조던 사인 슈즈(어퍼덱인증 에어조던 9)'가 역대 최고가 거래 기록을 경신하기도 했다.


번개장터는 글로벌 K컬처 팬덤을 위한 특화 서비스 개발에도 집중하고 있다. 모든 포토 카드를 한눈에 확인할 수 있는 템플릿 서비스(POCA Template)는 물론, '덕질'에 어려움을 겪는 해외 팬들을 위해 케이팝 슬랭 사전(K-WIKI) 등을 제작했다.


번개장터 관계자는 "앞으로도 차별화된 기술력과 서비스로 안전하고 편리한 국경 없는 중고 거래 문화를 선도해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

