하나금융, '365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집' 이용수기 공모전 개최

포용적 돌봄 문화 확산과 보육 사각지대 해소에 앞장

보육 현장의 생생한 목소리를 모아 18명 시상…돌봄 공백 최소화에 기여



하나금융그룹은 포용적 돌봄 문화를 확산하고 지속 가능한 보육 환경을 조성하기 위해 '365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집 이용수기 공모전'을 개최한다고 10일 밝혔다.

하나돌봄어린이집은 하나금융그룹이 지난해 6년여 간의 대장정을 마무리한 '100호 어린이집 건립 프로젝트'의 후속 사업으로, 정규 보육 시간 외 영유아 돌봄을 지원하기 위해 지난해부터 운영해왔다. 특히, 야간·휴일근무 등 불가피한 상황으로 돌봄 공백을 겪는 가정의 어려움을 최소화하기 위해 마련되었으며, 현재 24시간 돌봄이 가능한 365일형 3개소와 주말·공휴일형 47개소 등 총 50개소에서 안정적인 보육 서비스를 제공하고 있다.

이번 공모전은 하나돌봄어린이집을 이용한 경험이 있는 학부모를 대상으로 갑작스러운 상황에서 하나돌봄서비스를 이용하며 느꼈던 경험과 긍정적 변화의 이야기를 주제로 자유 형식의 글(3000자 이내)로 작성해 응모하면 된다. 접수 기간은 오는 10월 17일까지며, 응모작은 심사를 거쳐 총 18명을 선정, 시상한다. 참가자 전원에게는 소정의 기념품이 제공된다.

하나금융그룹 관계자는 "지난해 100호 어린이집 건립이 보육 인프라 확대의 의미를 담았다면, 이번 수기 공모전은 실제 서비스를 이용한 부모와 아이들의 생생한 이야기에 귀 기울이는 기회가 될 것"이라며 "작은 변화와 감동적인 경험, 따뜻한 순간들이 모여 더 나은 보육 환경을 만드는 밑거름이자, 포용적 돌봄 문화를 확산시키는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 지난해 국공립 어린이집 100호 건립을 달성하며 안정적인 보육 인프라 확충을 통한 저출생 문제 해결에 앞장서 왔다. 또한 학부모와 교직원의 목소리를 담은 '100호 어린이집 건립 프로젝트 수기 공모전과 사진 공모전'을 통해 돌봄의 소중한 순간들을 함께 나눈 바 있다. 앞으로도 하나금융그룹은 다양한 보육 지원 사업을 통해 아이키우기 좋은 환경 조성 마련과 저출생 문제 극복 등 진정성 있는 ESG활동을 전개할 계획이다.

'365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집 이용수기 공모전'의 자세한 응모 방법과 양식은 하나금융그룹 홈페이지, 하나돌봄365 공식 홈페이지 및 하나금융공익재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>