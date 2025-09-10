본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

원주시, ‘2025 원주만두축제’ 교통·안전 협력 강화

이종구기자

입력2025.09.10 07:50

시계아이콘00분 20초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민과 함께 만드는 참여형 축제
성공적 개최 다짐

강원도 원주시는 오는 10월 24일부터 26일까지 열리는 '2025 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 지난 8일 시청 7층 투자상담실에서 원주시자율방범연합대 및 (사)원주모범운전자회와 교통 통제·안전관리 협약을 체결했다.

원주시가 지난 8일 시청 7층 투자상담실에서 원주시자율방범연합대 및 (사)원주모범운전자회와 교통 통제·안전관리 협약을 체결하고 있다. 원주시 제공

원주시가 지난 8일 시청 7층 투자상담실에서 원주시자율방범연합대 및 (사)원주모범운전자회와 교통 통제·안전관리 협약을 체결하고 있다. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약식은 원강수 원주시장, 김형래 원주시자율방범연합대장, 심상하 (사)원주모범운전자회 회장 등 관계자들이 참석한 가운데, 원주만두축제를 안전하고 성공적으로 개최하기 위해 관계기관·단체 간 긴밀한 협력을 다짐하는 자리로 진행됐다.


협약을 통해 각 단체는 축제 기간 원활한 교통 통제와 안전 확보에 적극 협력하기로 했다.

원강수 원주시장은 "원주만두축제는 시민과 관광객이 도심에서 함께 즐기는 대표 축제인 만큼, 안전과 교통이 최우선"이라며 "이번 협약을 통해 시민 여러분과 함께 안전하고 편리한 축제를 만들어 나가겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최대치' 다시 쓴 대만 한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

새로운 이슈 보기