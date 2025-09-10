원주시, ‘2025 원주만두축제’ 교통·안전 협력 강화

시민과 함께 만드는 참여형 축제

성공적 개최 다짐

강원도 원주시는 오는 10월 24일부터 26일까지 열리는 '2025 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 지난 8일 시청 7층 투자상담실에서 원주시자율방범연합대 및 (사)원주모범운전자회와 교통 통제·안전관리 협약을 체결했다.

이번 협약식은 원강수 원주시장, 김형래 원주시자율방범연합대장, 심상하 (사)원주모범운전자회 회장 등 관계자들이 참석한 가운데, 원주만두축제를 안전하고 성공적으로 개최하기 위해 관계기관·단체 간 긴밀한 협력을 다짐하는 자리로 진행됐다.

협약을 통해 각 단체는 축제 기간 원활한 교통 통제와 안전 확보에 적극 협력하기로 했다.

원강수 원주시장은 "원주만두축제는 시민과 관광객이 도심에서 함께 즐기는 대표 축제인 만큼, 안전과 교통이 최우선"이라며 "이번 협약을 통해 시민 여러분과 함께 안전하고 편리한 축제를 만들어 나가겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



