청명한 가을, 4대 고궁이 열린다

'궁중문화축전'…한복 연향부터 미디어아트까지

화훼체험·어린이 전통놀이·미디어아트 등 다채

청명한 가을날 궁궐을 거닐며 역사와 문화를 배울 수 있는 문화 행사가 열린다.

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 다음 달 8일부터 12일까지 닷새간 4대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁)과 종묘에서 '가을 궁중문화축전'을 연다고 10일 밝혔다. 공연·전시·체험을 아우르는 국내 최대 규모의 전통문화 행사다. 올해는 광복 80주년과 종묘 정전 복원을 기념해 콘텐츠를 대폭 확충했다.

경복궁에선 지난해 호평받은 '한복 연향'이 재현된다. 전통 의상을 입고 집옥재와 향원정 일대를 거니는 프로그램으로, 올해는 한복 제작 과정을 직접 보여주는 장인 무대가 추가된다. 국가무형유산 보유자와 이수자들이 침선·자수·금박 등 기법을 실연하고, 궁중 춤과 판소리·강강술래 같은 인류무형유산을 현대적으로 재해석해 선보인다.

창경궁은 시니어 세대를 위한 '동궐 장원서'를 도입한다. 60세 이상 참가자가 직접 반려 식물을 만들며 전통 화훼 문화를 체험하는 프로그램이다. 궁궐 곳곳에선 조선 왕실의 일상을 재현한 공연과 야간 해설 프로그램이 진행된다. 과학 커뮤니케이터가 관천대를 중심으로 천문학과 역사를 흥미롭게 설명하는 행사도 열린다.

덕수궁에선 체험형 '준명당 어린이 학교'가 문을 연다. 어린이 참가자가 상황극 속에서 궁중 예절, 자연 학습, 전통 놀이를 배울 수 있다. 성인을 대상으로 한 인문학 콘서트도 같은 장소에서 열린다. 장유정 단국대 교수가 '제국을 거스른 노래들'을 주제로 광복 80주년의 의미를 조명하고, 전경욱 고려대 교수가 '한국의 전통 가면극'을 소개한다.

창덕궁은 봄에 이어 이번에도 '아침 궁을 깨우다' 프로그램을 이어간다. 김서울 작가의 해설을 들으며 후원을 산책하고, 궁궐의 일상과 문화를 체험할 수 있다. 낙선재와 석복헌, 수강재에서 대한제국 황실 여성들의 삶을 조명하는 전시와 공예 체험도 즐길 수 있다.

종묘에선 최태성 강사가 인문학 콘서트로 정전 복원의 의미를 되짚는다. 전통 제례악과 음악이 어우러진 고궁 음악회와 청소년 대상 건축 탐방 프로그램도 열린다.

이 밖에도 축제 기간 창경궁에선 야간 미디어아트 '물빛연화'가 무대에 오른다. 연못과 전각에 빛과 음악을 더해 궁궐의 고즈넉한 밤을 색다르게 꾸민다. 4대궁과 종묘를 잇는 스탬프 투어도 마련돼 관람객이 도장을 모으며 각 궁궐의 역사와 공간을 탐방할 수 있다.

참여 신청은 11일부터 티켓링크에서 가능하다. 외국인 전용 프로그램은 크리에이트립을 통해 이용할 수 있다.





