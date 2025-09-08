DGIST 기술경영전문대학원 신입생 모집…모든 학생에 등록금 50% 장학금 지급

DGIST(총장 이건우)는 2025년 11월부터 기술경영전문대학원(Graduate School of Technology and Innovation Management)의 신입생 모집을 시작한다. 모집 대상은 산업체 재직자와 기술경영에 관심있는 공학·경영 관련 학사 학위 이상 소지자로, 등록금의 50% 장학금이 입학한 모든 학생에게 졸업 시까지 지급될 예정이다.

DGIST 기술경영전문대학원은 올해 4월 산업통상자원부 주관 '2025 글로벌 첨단전략산업 기술경영 전문인력 양성사업'에 최종 선정돼 추진되는 사업으로, 이미 전담 인력과 조직을 갖추고 본격적인 대학원 운영 준비를 진행하고 있다.

이번 대학원 과정은 전통적인 MBA 프로그램을 넘어, 공학과 경영을 융합한 새로운 형태의 대학원 교육과정으로 설계됐다. 교육과정은 기술경영전문석사 과정과 AI 기반 경영전문석사 과정, 공학전문석사 과정, 그리고 경영전문석사와 공학전문석사를 동시에 취득할 수 있는 복수학위 프로그램을 운영할 예정이다. AI를 경영 전략에 효과적으로 접목해 산업 혁신과 기업 경쟁력을 선도할 리더를 양성하는 것을 목표로 한다. 또한 기존 DGIST의 공학·과학 분야 학과와 연계하고, 세계 유수 대학 및 글로벌 기업과 협력하여 국제적 경쟁력을 갖춘 인재를 배출할 계획이다.

주우진 기술경영전문대학원장은 "DGIST가 보유한 첨단 기술 전문성을 바탕으로, 경영과 기술을 함께 이해하는 글로벌 비즈니스 리더를 양성하고자 한다. 기술과 혁신경영의 미래를 함께 만들어 갈 신입생들의 많은 참여를 기대한다"고 밝혔다.

한편, DGIST는 이번 신입생 모집을 계기로 대구·경북 지역을 넘어 대한민국 기술경영 교육의 중심이자, 글로벌 혁신 인재 양성 허브로 도약한다는 목표를 세우고 있다.





