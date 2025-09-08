엔씨소프트 '지스타 2025' 메인 스폰서로 참가

단독 300부스 규모 전시 공간 마련

엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 197,500 전일대비 500 등락률 -0.25% 거래량 17,016 전일가 198,000 2025.09.08 11:53 기준 관련기사 깜짝 실적에도 엇갈린 게임株 투심…신작 모멘텀이 갈랐다[특징주]엔씨소프트, '호실적'에 7%대 급등게임도, AI도 정상 노리는 엔씨소프트…"체질 개선 결실 맺을 것" 전 종목 시세 보기 close 는 국내 최대 게임 전시회 '지스타 2025'에 메인 스폰서로 참가한다고 8일 밝혔다.

엔씨소프트·지스타. 엔씨소프트 제공 AD 원본보기 아이콘

엔씨소프트는 기업-소비자 간 거래(B2C)관에 단독 300부스 규모의 전시 공간을 마련하고, 신작 라인업을 공개할 예정이다. 몰입도 높은 게임 시연과 관람객들이 직접 참여할 수 있는 참여형 이벤트 등 다양한 현장 프로그램을 운영한다. 출품작을 포함한 자세한 정보는 엔씨소프트 지스타 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개한다.

'지스타 2025'는 오는 11월 13~16일 부산 해운대구 벡스코에서 열린다. 글로벌 게임업계 관계자와 이용자들이 함께 즐기는 축제의 장으로 올해 21주년을 맞이한다.

엔씨소프트 관계자는 "현장을 찾은 이용자들이 차별화된 경험을 할 수 있도록 최적의 공간을 선보일 계획"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>