서울시, 서부간선도로 평면화 중단… 도로 용량 확대 추진

주민 불편에 오목교 지하차도 공사 중단

중앙분리대 철거 활용 차로확장 등 추진

서울~광명 고속도로 개통 후 평면화 검토

서울시가 서부간선도로 평면화 공사를 중단한다. 지하차도를 없애고 지상부를 평면도로로 바꾸는 사업인데, 공사로 인해 주민 불편이 가중되고 있다는 판단이다.

8일 서울시는 지난 6월부터 시작한 서부간선도로 평면화 1단계 사업인 오목교 지하차도 공사를 전면 중단하고 도로 용량을 확대하는 방식으로 사업을 전환한다고 밝혔다.

서울 서부간선도로 오목교 지하차도 일대 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 서부간선도로 지하차도를 없애고 지상부를 평면도로와 보행공간으로 바꾸는 공사였다. 도로로 인해 단절된 지역 간의 접근성을 개선해 수변 친화도시를 조성하고 일반도로화로 차로폭을 축소해 녹지공간을 확보하겠다는 취지다. 총사업비만 1200억원이 넘는 규모로, 서울시는 당초 2026년 6월로 예정됐던 준공 시점도 앞당길 방침이었다.

하지만 대체도로가 부족한 상황에서 공사로 인한 교통 불편이 늘었고 교차로 평면화 후 차량 흐름이 악화할 것이라는 우려가 제기됐다. 2013년 기본계획 수립 당시 '보행 친화'와 '녹지 확충'을 중심으로 설계했지만 지금의 교통 상황과 맞지 않는다는 지적도 이어졌다.

이에 서울시는 일직방향 지하차도 공사는 즉시 중단하고 복구 작업은 추석 명절 전까지 완료해 시민 불편을 최소화할 방침이다. 대신 출퇴근길 교통 정체 완화를 최우선 과제로 삼아 도로 기능을 조속히 회복하고 도로 용량을 지금보다 늘려 교통 흐름 개선에 집중하기로 했다.

도로 가운데 중앙분리대는 축소한다. 그 자리에 1개 차로를 추가 확보해 4차로를 5차로로 늘린다. 늘어난 차로는 교통 정체가 심한 출퇴근 시간대 교통량에 따라 가변차로로 운영하는 방안을 검토하기로 했다. 당초 일반도로화를 위해 설치 예정이던 신호교차로는 전면 보류해 차량 주행의 연속성을 확보한다.

평면화 공사는 중단했지만 서부간선도로로 인해 단절된 서남부 동서 생활권을 연결하는 방안은 계속 고민하기로 했다. 폭이 넓어 이용하기 쉬운 보행육교 설치, 도로 상부를 활용한 덮개공원 조성 등 새로운 방식의 공간 활용안을 적극 추진해 교통 기능은 유지하면서도 주민들의 생활 편익과 도시 활력을 함께 담아내는 공간으로 발전시킨다는 구상이다.

정부에서 추진 중인 서울~광명 고속도로가 완공된 후 서부간선도로의 일반도로화·평면화 추진 여부도 다시 검토한다. 대체도로가 추가 확보되면 교통량이 분산될 것으로 예상돼서다. 한병용 서울시 재난안전실장은 "서울시는 교통 체증 해소와 시민 불편 최소화를 최우선으로 두고 있다"며 "교통 문제와 지역 단절 해소라는 두 가지 과제를 고려해 도로 이용자와 인근 주민 모두의 편익을 높일 수 있는 정책을 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



