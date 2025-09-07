고소영 마시는 '이 주스' 이유 있네…노년층에 효과

입 속 박테리아 환경 유익하게 바꾼다는 연구 결과

비트 주스가 고혈압 위험이 큰 노년층의 혈압을 낮추고 혈관 건강을 개선하는 데 효과적이라는 연구 결과가 나왔다. 비트에 들어있는 질산염이 입 속 박테리아 환경을 유익하게 바꿔서다.

지난 4일(현지시간) 미국 과학전문 매체 사이언스데일리 등에 따르면 영국 엑서터 대학교 연구진은 젊은층과 노년층의 비트 주스 섭취 반응을 비교한 연구 성과를 최근 국제 학술지 '활성산소 생물학·의학'을 통해 발표했다.

(해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

연구진은 18~30세 39명과 67~79세 36명을 대상으로 2주간 실험을 진행했다. 참가자들은 2주 동안 비트 주스 70㎖를 하루 2잔씩 섭취했고, 이후 휴식기를 거쳐 비트에 자연적으로 들어있는 주요 성분인 질산염을 제거한 주스를 2주간 섭취했다.

연구 결과 질산염이 풍부한 비트 주스를 마셨을 때 노년층의 혈압이 유의미하게 감소했다. 노년층의 경우 혈압 상승과 연관된 세균인 '프레보텔라(Prevotella)'가 감소한 반면, 혈관 건강에 이로운 세균 '나이세리아(Neisseria)'는 증가한 것으로 나타났다.

질산염을 제거한 주스를 마셨을 때는 혈압이 감소하지 않았다. 노년층보다 평균 혈압이 낮았던 젊은 층 그룹은 비트 주스를 마셔도 혈압이 떨어지지 않았다.

배우 고소영. 유튜브 채널 ‘바로 그 고소영’ 캡처 원본보기 아이콘

해당 연구를 이끈 엑서터대 애니 반하탈로 교수는 "노화 과정에서 인체는 스스로 산화질소를 덜 생성하기 때문에 혈압이 올라가기 쉽다"며 "비트뿐만 아니라 시금치, 루콜라, 셀러리, 케일 등 질산염이 풍부한 채소를 더 많이 섭취하면 장기적인 심혈관 건강에 큰 이익이 될 것"이라고 강조했다.

공동 저자인 엑서터대학교의 앤디 존스 교수는 "이 연구는 질산염이 풍부한 식품이 구강 미생물군을 변화시켜 노인의 염증을 완화하고 혈압을 낮출 수 있음을 보여준다"고 말했다.

다만 비트를 과다 섭취할 경우 부작용이 생길 수 있어 유의해야 한다.

비트 주스는 혈관을 확장하고 혈액 순환을 개선하는 데 도움이 되는 질산염 함량이 높아 혈압을 낮추는 효과가 있으나 저혈압이거나 혈압약을 복용 중인 사람에게는 위험할 수 있다고 전문가들은 지적한다.

또 비트에는 옥살산 성분이 함유돼 있는데 이 성분은 체내에서 칼슘 등과 결합해 신장 결석 등의 원인이 될 수 있기 때문에 신장 관련 질환 병력이 있다면 비트를 섭취하기 전 의료진과 상의해야 한다.

한편, 배우 고소영도 혈관 건강을 위해 비트 주스를 먹는다고 밝힌 바 있다. 고소영은 최근 자신의 유튜브 채널 '바로 그 고소영'에 올라온 '고소영이 들려주는 비트 이야기'에서 비트 피클, 비트 라페, 비트 주스 등 다양한 레시피를 공개했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>