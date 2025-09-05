본문 바로가기
인천 미추홀 용현시장 찾은 李대통령 "현장과 현실을 정책에 반영해야"

임철영기자

입력2025.09.05 17:41

00분 39초 소요
'K-바이오, 혁신에 속도를 더하다' 토론회 개최 이후 깜짝 방문

이재명 대통령이 'K-바이오, 혁신에 속도를 더하다' 토론회 개최 이후 인천 미추홀구에 위치한 용현시장을 깜짝 방문했다고 5일 안귀령 대통령실 부대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

상인들과 주민들은 놀란 와중에도 박수와 웃음으로 이 대통령을 반겼고, 이 대통령은 축산물 가게에서 고기 가격 동향을 듣는 등 용현시장 곳곳을 살펴봤다. 한 상인이 영업은 어떤지 묻는 질문에 "대통령님 고생 많으시죠"라고 답하자 이 대통령은 "여러분이 더 고생 많으시죠"라며 격려하기도 했다.


이 대통령은 분식집에 들러 삶은 햇고구마, 순대, 떡볶이를 구매해 동행한 이들과 나눠 먹었다. 그러면서 이 대통령은 현장과 현실을 정책에 반영해야 한다며 음식을 권하면서 소상공인·자영업자들이 살아야 경제가 산다고 강조했다.

용현시장의 한 분식집 상인은 더워서 시장을 찾는 사람들이 적은데도 민생회복 소비쿠폰 덕분에 조금씩 나아지고 있다며 앞으로 더 좋아지길 희망한다고 했다. 반찬가게 상인도 2차 민생회복 소비쿠폰 발급을 기다리고 있다며 기대감을 드러냈고, 옷가게 상인은 요즘 너무 힘들었는데 이재명 대통령의 방문으로 힘이 날 것 같다며 눈시울을 붉히기도 했다. 또 시장에서 만난 주민들은 민생회복 소비쿠폰 잘 썼다고 인사를 전하는가 하면 어렵게 사는 서민들을 도와달라고 호소하기도 했다.


한편 이번 방문에는 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석과 이덕재 용현시장상인회장, 남영희 더불어민주당 인천 동구미추홀구을 지역위원장 등이 함께했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
