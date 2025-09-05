광양제철소, 설비-작업자 간 통신장애 감지시스템 개발

사전 예측으로 설비 운전자 즉각 조치 가능

포스코 광양제철소(소장 고재윤)는 공장 내 설비와 작업자 간 통신 장애 여부를 실시간으로 확인 가능케 하는 통신모듈 이상감지 시스템을 개발했다고 5일 밝혔다.

이번 시스템 개발은 광양제철소가 설비의 안정적 운영을 도모하고 생산성과 안전성을 모두 제고하고자 지속적으로 추진 중인 '이상예지 모델' 구축 일환으로 진행됐다.

'이상예지 모델'은 설비 운영 일부분을 자동화하고, 컴퓨터 시스템을 기반으로 설비장애 발생을 사전에 예측할 수 있는 포스코만의 독자적인 인텔리전트 팩토리 기술이다.

6CGL(Continuous Galvanized Line, 연속용융아연도금 설비)에 도입된 통신모듈 이상감지 시스템은 그동안 통신장애 발생시 설비 운전자가 설비와의 통신장애 여부를 즉각 확인할 수 없었다는 점에 착안해 개발된 시스템이다.

각 운전자는 컴퓨터 화면을 통해 설비가 송신하는 조업 데이터를 실시간으로 확인하면서 이러한 데이터를 기반으로 설비를 운전해왔다. 하지만, 통신의 일시적 오류 발생에 따라 조업 데이터가 간헐적으로 전송되지 않는 문제가 있었다.

이에 광양제철소는 설비가 일정 시간 이상 데이터를 보내오지 않으면 이를 자동적으로 통신장애로 판단, 운전자에게 즉시 알람을 전송하는 시스템을 개발하게 됐다.

이를 통해 통신장애 여부를 사전에 파악할 수 있도록 했고, 이를 해결할 수 있는 시간적 여유도 확보할 수 있다. 또 통신장애가 발생한 구체적인 설비 개소 위치도 파악할 수 있어 보다 더 신속한 조치를 유도할 수 있다는 장점도 있다. 특히, 통신장애로 인한 조업 중단을 방지하고 궁극적으로 제품 생산성과 품질 제고 효과까지 기대할 수 있다.

광양제철소 관계자는 "6CGL에 도입된 이번 통신모듈 이상감지 시스템은 타 공정과 개소에도 적극 확대 적용해나갈 계획이다"며 "앞으로도 이상예지 모델 등 인텔리전트 팩토리 기술을 지속적으로 확대 적용해 설비 안정성과 생산성을 높여 나가겠다"고 말했다.





