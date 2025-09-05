본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시남성합창단, 제19회 정기연주회 개최 … 울림과 감동 선사

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.05 15:26

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시남성합창단은 성산아트홀 대극장에서 제19회 정기연주회 '바람의 노래'를 성황리에 개최했다

창원시남성합창단 공연 모습.

창원시남성합창단 공연 모습.

AD
원본보기 아이콘

지난 4일 열린 공연은 지휘자 이상엽과 반주자 진혜민의 지원 아래 60여 명의 단원이 깊은 울림과 감동을 전했다.


이날 세 개의 테마로 나눠 1부 '남자의 감성 합창'에서는 〈구름〉, 〈오래된 가을〉, 〈남촌〉을 통해 한국적인 서정을 담아냈다. 2부 '남자의 향기 합창'에서는 〈We are the man〉, 〈Manly Man〉, 뮤지컬 〈명성황후〉 중 〈백성이여 일어나라〉로 힘과 웅장함을 선보였다. 3부 '남자의 계절 합창'에서는 대표곡 〈바람의 노래〉와 〈봉숙이〉, 〈막걸리 한잔〉을 연주하며 관객과의 호흡을 이어갔다.

앵콜 무대에서는 〈슈퍼맨〉의 열창과 함께 마지막 곡 〈고맙소〉로 단원들의 가족에게 감사를 전하며 공연을 마무리했다. 1300여 명의 관객들은 기립박수로 화답하며 단원의 음악적 성취를 축하했다.


창원시남성합창단은 2006년 창단 이후 지역을 대표하는 남성합창단으로 성장했으며, 내년 창단 20주년과 함께 2026년 뉴욕 카네기홀 무대 진출을 준비하고 있다.


백경수 단장은 "시민 여러분의 성원 덕분에 성공적으로 연주회를 마칠 수 있었다"면서 "앞으로도 시민들의 마음을 열 수 있는 깊은 울림과감동을 선사하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기