본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

유영상 SKT 대표 "AWS와 전방위 협력…90일간 워크숍 시작"

서소정기자

입력2025.09.05 10:56

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

통합 보안 설루션·피지컬 AI 강화

유영상 SK텔레콤 대표

유영상 SK텔레콤 대표

AD
원본보기 아이콘

유영상 SK텔레콤 대표가 아마존웹서비스(AWS)와 협력을 강화하기 위한 90일간의 워크숍 일정을 시작한다고 5일 밝혔다. 울산 인공지능 데이터센터 협업에 더해 보안·피지컬 AI 등 협력 범위를 더욱 넓히기 위한 차원이다.


유 대표는 이날 자신의 링크드인에 "SKT와 AWS가 서울에서 경영진 비전 워크숍을 열었고 향후 협력을 강화하기 위한 90일의 여정을 시작했다"며 이같이 적었다.

그는 "워크숍 기간 통합 보안 솔루션, 피지컬 인공지능(AI), 네트워크 AI, 글로벌 통신사 AI 전환 등 네 가지 핵심 분야에 집중할 예정"이라면서 "변혁의 시기를 헤쳐 나가는 데 AWS와 같은 파트너를 갖는다는 것은 정말로 귀중한 자산"이라고 강조했다.


또 유 대표는 하이메 발레스 AWS 아시아태평양·일본 지역 총괄 부사장이 통찰력을 공유했다고 소개하고 "앞으로 90일이 집중적이고 생산적인 시간이 될 것"이라고 덧붙였다.




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격적 장보기" 5000원이면 다 된다는…이마트 5K PRICE[가보니] "충격적 장보기" 5000원이면 다 된다는…이마트 5K... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기