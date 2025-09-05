"골프와 지역관광 한 번에" 강원관광재단, 체류형 골프여행 상품 출시

강원관광재단, 폐광지역 관광 활성화 사업 일환

태백·영월 꾸러미…'레저로그:인(IN)' 골프여행

자연형 필드와 관광…강원서 즐기는 특별한 기획전

강원관광재단(대표이사 최성현)이 폐광지역 관광 활성화 사업의 일환인 '레저로그:인(IN)' 여행상품을 골프여행으로 넓힌다.

1박 2일 전용 골프여행 꾸러미(패키지) 홍보포스터. 강원관광재단 제공

오는 8일부터 10월 31일까지 태백과 영월을 무대로 자연 입지형 골프장과 대표 관광지를 함께 즐길 수 있는 1박 2일 전용 골프여행 꾸러미(패키지)를 선보인다.

이번 기획은 골프 애호가와 여가 여행객을 겨냥해 골프장 예약, 관광지 입장권, 숙박, 지역 할인 혜택을 한데 묶은 맞춤형 골프 꾸러미(패키지) 상품으로 준비됐다. 단순히 골프만 즐기고 떠나는 방식에서 벗어나, 지역의 문화와 자연을 함께 체험할 수 있도록 한 점이 특징이다.

특히 이번 꾸러미(패키지)는 태백과 영월 두 지역에서만 만날 수 있다.

태백 꾸러미(패키지)에는 오투리조트 골프여행 1박 2일과 통리탄탄파크 입장권, 8만원 상당의 할인쿠폰이 들어간다. 영월 꾸러미(패키지)는 동강시스타 골프여행 1박 2일, 청령포 입장권, 8만원 할인쿠폰으로 꾸려졌다. 두 상품 모두 카카오골프예약 앱을 통해서만 살 수 있으며 한정 기간 운영과 선착순 마감 방식으로 진행된다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 상품은 골프만 즐기고 돌아가는 여행에서 벗어나, 강원의 자연과 지역 문화를 함께 누릴 수 있는 새로운 체류형 여행 틀을 제시하고자 했다"며 "자연형 골프 리조트와 명소가 어우러지는 특별한 여정을 통해 강원만의 또 다른 여행 매력을 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 골프여행 기획전은 관광객이 강원에 머무는 시간을 늘리고, 지역 경제에 활력을 불어넣는 데 보탬이 될 것으로 기대된다. 골프여행 상품과 관련된 정보는 공식 누리집(www.gw4leisure.com) 에서 확인할 수 있으며, 골프여행 꾸러미(패키지) 예약은 카카오골프예약 앱을 통해 가능하다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



