본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

한미일, 15~19일 '프리덤 에지' 훈련…李정부 출범 후 처음

유제훈기자

입력2025.09.05 09:30

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한미일 3국이 제주 인근 공해상에서 다영역 훈련인 '프리덤 에지' 훈련에 나선다.


합동참모본부는 오는 15~19일 한미일 3국이 제주 동·남방 공해상에서 다영역 훈련인 프리덤 에지 훈련을 실시한다고 5일 밝혔다. 이번 프리덤 에지 훈련은 지난해 11월 이후 약 10개월 만에 개최되는 것으로, 이재명 정부 출범 이후론 처음이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

프리덤 에지 훈련은 한미일 3국이 북한의 핵·미사일 위협에 대응하고 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 시행하는 연례적인 훈련으로 지난해 6월 첫 실시됐다. 한미일 3국이 일회성 3자 훈련을 넘어 다영역 정례 훈련을 진행한 것은 프리덤 에지가 처음이었다.

합참은 이와 관련 "3국은 2025년 프리덤 에지 훈련을 통해 해양, 공중, 사이버 등 다영역에서 작전역량을 강화하고 상호운용성 향상을 통해 3국 간의 견고하고 안정적인 협력관계를 유지해 나갈 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기