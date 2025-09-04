"어도비 포토샵 AI에 '한복' 검색하니 일본 의상 노출"

생성형 이미지서 오류 발견

어도비 포토샵에 한복을 검색하자 생성된 일본인과 일본 의상 이미지.

미국 소프트웨어 기업 어도비(Adobe)가 운영하는 생성형 인공지능(AI) 이미지 기능에서 '한복'(Hanbok)을 검색할 경우 일본식 의상이 다수 노출되는 사례가 발견돼 서경덕 성신여대 교수가 항의에 나섰다.

4일 서 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 세계인들이 즐겨 사용하는 미국 소프트웨어 기업 '어도비'의 '포토샵'(Photoshop)에서 큰 오류가 포착됐다고 전했다.

서 교수는 누리꾼들의 제보를 받아 알게 된 결과 어도비 포토샵 생성형 이미지에 '한복'을 한국어와 영어로 검색하면 일본식 의상과 인물이 다수 노출되고 있다고 밝혔다.

이에 "어도비 본사가 운영하는 다양한 SNS 계정에 즉각 항의 메일을 보냈으며, 메일에는 한복 관련 영어 영상을 첨부하면서 '이는 명백한 오류이니 개발자들은 빨리 시정해야 한다'고 촉구했다"고 말했다.

서 교수는 전 세계 많은 네티즌들이 어도비 포토샵을 사용하는데, 자칫 한복 디자인을 오해할 수 있다고 우려했다. 또 세계인들이 한국의 전통문화에 많은 관심을 갖고 있는 상황에서, 우리의 전통 의상인 '한복'을 올바로 알리는 일은 굉장히 중요하다고 덧붙였다.

특히 "최근 중국에서는 '한복'을 자신들의 '한푸'에서 기원했다는 어처구니없는 주장을 계속해서 펼치고 있는 터라 반드시 바로 잡아야 할 것"이라고 지적했다.





