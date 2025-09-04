K-북, 뉴욕 수출상담회로 북미 시장 진출 본격화 시도

9월4일~5일 '찾아가는 뉴욕도서전' 개최

북미 46개사 대상 국내 15개사 상담

펭귄랜덤하우스 등 대형 출판사 참가

문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 4~5일 미국 뉴욕 엔와이시 세미나앤콘퍼런스센터(NYC Seminar & Conference Center)에서 '찾아가는 뉴욕도서전'을 개최한다고 4일 밝혔다.

2025년 찾아가는 타이베이도서전 진행 모습. 문화체육관광부

본 사업은 2015년부터 진행했으며, 지난해 행사에선 3개국에서 총 609건의 수출 상담으로 약 1025억달러 규모의 계약을 체결했다. 올해는 체코(프라하), 폴란드(바르샤바), 대만(타이베이)에 이어 뉴욕 상담회를 통해 '케이-북'의 북미 시장 진출을 본격화한다.

한국 15개 출판사·미국 46개사 대면 수출 상담, 세계 5대 출판사 참여

이번 뉴욕 상담회에는 문학동네, 창비, 다산북스, 웅진씽크빅 등 국내 15개 출판사가 직접 참가하며, 비씨에이전시가 현지에 직접 참여하지 못하는 국내 출판사의 위탁도서 100종에 대한 수출 상담을 맡는다.

미국 측에서는 '세계 5대 출판사'에 속하는 펭귄랜덤하우스(Penguin Random House), 하퍼콜린스(HarperCollins), 사이먼앤슈스터(Simon & Schuster) 등 대형 출판사가 대거 참가한다.

대표적인 세계 문학 에이전시인 트라이던트 미디어그룹(Trident Media Group)과 와일리 에이전시(The Wylie Agency)를 비롯해, 디지털·오디오콘텐츠 기업인 오버드라이브(OverDrive), 레코디드 북스(Recorded Books) 등은 종이책과 다양한 출판 지식재산(IP) 수출 상담을 진행한다.

미국 문학상 수상, 판권 수출 확대로 '케이-북'의 미국 진출 본격화

최근 미국 시장에서도 '케이-북'에 대한 관심이 높아지면서 주요 문학상 수상과 베스트셀러 진입 등의 성과가 나타나고 있다. ▲김혜순 시인의 '날개환상통'(문학과지성사)이 2024년 한국 최초로 전미도서비평가협회상(NBCC) 시 부문을 수상했고, ▲차호윤 작가의 그림책 '용을 찾아서'(열린어린이)는 2025년 한국인 최초로 콜더컷(칼데콧, Caldecott Medal) 명예상을 수상했다. ▲김수지 작가의 로맨스 판타지 웹소설 '상수리나무 아래'는 2024년 미국에서 종이책으로 출간된 후 뉴욕타임스(NYT) 베스트셀러 하드커버 소설 부문 7위를 차지했고, ▲이민진 작가의 '파친코'(인플루엔셜)는 2024년 뉴욕타임스 21세기 100대 도서 중 15위에 선정된 바 있다.

특히 최근 들어 한국 특유의 문화적 요소와 '케이-컬처'의 영향이 더해지면서 '우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면'(김초엽, 허블), '달러구트 꿈 백화점'(이미예, 팩토리나인) 등 한국의 미스터리와 스릴러, 공상과학(SF), 판타지, 로맨스, 수필 등과 웹소설, 웹툰을 기반으로 한 장르문학도 미국 시장으로 활발히 진출하고 있다.

'케이-북' 북미 확산, 한국출판 해외 진출 확대의 새 전기 기대

아울러, 문체부는 한국 문화의 해외 거점인 재외한국문화원을 통해 '케이-북'에 대한 접근성을 높이고자 문화원 소장 도서를 현지 수요에 맞춰 새롭게 추천·전시하고 있다. 그 첫 시작으로 주뉴욕한국문화원(원장 김천수)에서 아동도서 332종을 새롭게 추천·전시하고, 9월 중에 박현민 아동작가가 참여하는 현지 독자 행사를 개최할 예정이다.

임성환 문체부 미디어정책국장은 "미국 출판시장은 진입 장벽이 높지만 진출하게 되면 세계시장으로 확산하는 전략적 거점"이라며 "'찾아가는 뉴욕도서전'을 계기로 '케이-북'의 북미 진출을 본격화하고, 한국출판이 세계 무대에서 확실히 자리매김할 수 있도록 앞으로 진출 시장과 분야를 다변화하는 맞춤형 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자



