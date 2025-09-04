부산 학생들, 9월부터 AI 모의면접 서비스… 행동·음성까지 분석

부산지역 대학 입시 준비생들이 9월부터는 인공지능(AI) 기반 맞춤형 모의면접 서비스를 이용할 수 있게 된다.

학생부를 토대로 한 서류면접은 물론, 실제 면접에서의 시선·자세·어깨 움직임, 목소리 톤과 속도까지 AI가 진단한다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 4일 AI 기반 모의면접 서비스 '진학 PEN AI'를 본격 운영한다.

부산교육청이 ‘진학 PEN AI’서비스를 본격 가동한다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

'진학 PEN AI'는 ▲학교생활기록부 기반 서류 면접 ▲일반 면접 ▲제시문 면접 등 다양한 유형을 지원한다. 특히 학생부 기반 면접에서는 AI가 기록부 내용을 분석해 매번 새로운 맞춤형 질문을 제시해 반복 연습에도 효과를 높였다. 제시문 면접은 학생 답변과 모범 답안을 비교해 유사도를 평가하고 실제 면접 환경과 유사한 피드백을 제공한다.

종합 분석 리포트에는 행동·음성 평가가 포함된다. 시선 분포, 제스처, 자세, 어깨 움직임은 물론 목소리 톤과 속도까지 점검해 학생들이 객관적으로 자신의 면접 태도를 개선할 수 있도록 돕는다.

현재 2만5000여명의 학생이 해당 서비스를 통해 합격자 정보, 면접 후기, 진학 시뮬레이터 등 맞춤형 진학 지원을 받고 있다. 교육청은 2026년까지 반응형 면접 문항 자동 생성, 합격자 데이터 고도화 등 기능을 강화할 방침이다.

김석준 교육감은 "학생들이 공교육 안에서 스스로 진학을 준비하고 미래를 설계할 수 있도록 AI 기반 진학 지원 환경을 마련하겠다"며 "AI 활용으로 진로·진학 격차가 발생하지 않도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>