파인더스AI, 글로벌 액셀러레이션 프로그램 ‘HFX’ 최종 선정

인력 부족 심각 일본서 AI 자동 계산대 가능성 인정

인공지능(AI) 매장 자동화 기업 파인더스에이아이는 일본 홋카이도에서 개최된 글로벌 액셀러레이션 프로그램 '홋카이도 F 빌리지 X(HFX)'에 선정됐다고 4일 밝혔다.

올해부터 일본 진출을 본격화한 파인더스에이아이는 AI 자동 계산대 'Vision Check-Out'(VCO)'의 가능성과 역량을 인정받아, 세계 29개국 310개 기업이 지원한 이번 프로그램에서 약 28대 1의 경쟁률을 뚫고 11개의 선정 기업 리스트에 이름을 올렸다.

HFX는 홋카이도에 위치한 인근 지역의 문제 해결을 목표로 하는 글로벌 프로그램으로, 스크럼벤처스와 스크럼스튜디오가 주관하며 거점은 홋카이도 기타히로시마시에 위치한 홋카이도 볼파크 F빌리지다.

일본 홋카이도는 고령화와 인구 감소로 인한 인력 부족이 심각한 지역으로 꼽힌다. 파인더스에이아이는 이러한 지역 사회의 과제 해결을 위해 이미지 인식 기반 VCO를 개발했다. VCO는 계산 과정을 간소화하고 운영 효율을 높여 인력 부담을 줄이는 솔루션이다. 이번 HFX 선정을 계기로 파인더스에이아이는 쇼핑 경험을 개척하고, 지역 사회 문제 해결에 더욱 속도를 낼 계획이다.

함명원 파인더스에이아이 대표는 "VCO를 통해 지역 사회의 인력 부족 문제 해결에 기여할 수 있다고 확신한다"며 "이번 선정을 발판 삼아 일본 내 사업 확대와 지역 사회 가치 창출을 가속화하겠다"고 말했다.





