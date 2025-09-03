창원상공회의소, 챔버갤러리 제47회 박미 작가전 개최

경남 창원상공회의소는 3일 오후 1층 챔버갤러리에서 제47회 초대전 박미 展을 개최했다.

이번 전시는 '나의 풍경화, 나의 보물섬'이라는 주제로, 유리구슬을 활용해 섬세하게 표현한 박미 작가의 작품 세계를 선보였다.

남해의 자연과 감성을 시각과 촉각으로 풀어낸 작품들은 관람객에게 단순한 시각적 아름다움을 넘어, 감각의 결을 따라 기억을 더듬는 특별한 예술적 체험을 제공했다.

박미 작가는 국내외에서 개인전 24회, 단체전 300여 회를 통해 활발한 활동을 이어왔다. 20대 초반 한쪽 시력을 잃은 뒤, 세상을 새롭게 바라보는 시각을 토대로 자신만의 조형 언어를 구축해왔다.

작가의 주요 표현 기법은 '유리구슬 회화'로, 깨알보다 작은 유리구슬을 핀셋으로 하나하나 붙여 이미지를 구성한다. 작가에게 유리구슬은 물감이 되고, 핀셋은 붓이 되는 셈이다. 이 고난도 작업을 통해 박미 작가는 빛의 중첩, 색의 울림, 촉각적인 점의 배열로 기억 속 풍경과 감정을 새롭게 그려낸다.

이번 전시에는 〈사과맛 시금치〉, 〈황금멸치〉, 〈유자〉, 〈호박〉등 자연의 순환과 생명력을 상징하는 다채로운 작품이 선보였다. 모든 작품의 바탕에는 점자 형식으로 '보물섬'이라는 단어가 숨어 있었는데, 이는 작가가 고향 남해를 향한 기억을 점처럼 쌓아 올린 보물찾기 같은 여정을 은유했다.

제47회 챔버갤러리 박미 초대전은 창원상공회의소 1층 로비에서 오는 10월 31일까지 계속되며, 관람객들에게 바쁜 일상 속 잠시 여유를 찾고 감각을 일깨우는 특별한 시간을 선사할 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>