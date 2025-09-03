본문 바로가기
코스콤, 하반기 신입·경력 채용

김진영기자

입력2025.09.03 16:36

코스콤이 하반기 신입·경력 직원 채용에 나선다.


코스콤은 급변하는 금융환경에 대응해 자본시장 IT 인프라의 미래를 이끌 우수 인재를 확보하고자 신입직원과 경력직원을 모집한다고 3일 밝혔다.

신입직원은 ▲IT ▲경영 ▲회계 총 3개 분야에서 모집한다. 단 회계 분야는 한국공인회계사(KICPA) 자격증 소지자로 지원 자격을 제한하고 있다.


경력직원은 ▲회계사 ▲PowerBASE 영업 ▲언론홍보 및 대외협력 ▲생성형 AI 기반 서비스 개발 총 4개 분야에서 분야별 전문가를 모집한다.


기술직원은 ▲전산실 시스템 운영 및 관리 1개 분야에서 모집하며, 입사 후 서울(여의도) 또는 부산센터에서 교대근무를 할 예정이다.

지원 자격에 성별, 학력, 전공 제한은 없다. 다만 입사일(2026.1.1. 예정)부터 전일 근무가 가능해야 하며, 남성의 경우 병역의무를 마친 자 또는 병역면제자여야 한다.


입사지원서 접수는 오는 15일(월) 오후 5시까지며, 채용 직군 및 분야 간 중복지원은 불가능하다.


전형 절차는 서류전형, 필기전형(전공 필기시험 및 인성 검사), 1·2차 면접을 거쳐 내년 1월에 입사하게 된다

코스콤 본사 전경

원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr









 

