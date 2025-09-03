승산 라카이샌드파인리조트, 강릉시 가뭄 극복 위해 생수 기부

㈜승산(라카이샌드파인리조트, 샌드파인골프클럽)이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민을 위해 3천만 원 상당의 생수를 기부했다. AD 원본보기 아이콘

대한적십자사(회장 김철수)는 ㈜승산 라카이샌드파인리조트(대표 허인영)가 3일 대한적십자사를 통해 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민을 위해 3000만 원 상당의 생수를 기부했다고 밝혔다.

대한적십자사는 적십자와 결연을 맺고 있는 강릉지역 취약계층 150세대에 우선하여 생수 500㎖ 80병씩 전달했으며, 4일부터는 읍면동 행정복지센터와 함께 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 생수를 지원할 예정이다.

대한적십자사 강원특별자치도지사 봉사원들이 취약계층에게 생수를 전달하고 있다.

㈜승산(라카이샌드파인리조트, 샌드파인골프클럽)의 허인영 대표는 "전례없는 가뭄으로 강릉지역 주민분들께 조금이나마 도움이 되길 바란다"라고 밝혔다. ㈜승산은 강릉시 제한급수 시행에 맞춰 리조트 사우나 및 '더 라니풀'과 골프클럽 냉·온탕 운용을 중단해 물 절약에 동참하고 있다.

대한적십자사 김철수 회장은 "강릉시는 이번 여름 내내 극심한 가뭄으로 생활용수 부족을 겪고 있다"며 "이번 ㈜승산 라카이샌드파인리조트의 기부는 피해 주민들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.





이경호 기자



