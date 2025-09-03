[포토] 특검 압수수색 막아서는 국민의힘

3일 국회에서 '계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사 수사관들이 국민의힘 원내대표실 압수수색을 시도하자 농성중인 국민의힘 의원들이 반발하며 막아서 있다.







