4~6일 '인천건축가 전시회·포럼'…AI와 건축의 미래 논의

인천경제자유구역청과 한국건축가협회 인천건축가회는 오는 4∼6일 인천스타트업파크에서 '2025 인천건축가 전시회·포럼'을 개최한다.

올해 행사는 '건축은 미래다'를 주제로 열리며, 기후변화 대응과 탄소중립 건축의 방향을 논의하는 포럼과 야외 음악회 등이 진행된다.

5일에는 개막식에 이어 'AI 시대와 건축의 미래'를 주제로 특별 강연이 열린다. 임종엽 인천건축가회 고문이 강연자로 나서 인공지능(AI)이 건축 설계와 도시계획에 미치는 영향을 소개한다.

탄소중립 건축의 추진 방향을 논의하는 포럼도 진행된다. 기후위기 대응을 위한 건축의 역할과 지속가능한 도시 구현을 위한 전략을 공유하며 실질적인 해법을 모색할 예정이다.

같은 날 저녁 야외광장에서는 '건축과 환경, 예술과 음악의 어울림'이라는 주제로 음악회가 열린다.

전시회에서는 전국 6개 광역시와 제주특별자치도의 건축 교류전, 공공디자인 기업전, 예술 작품전의 70여점이 공개된다.

한병익 인천건축가회 회장은 "건축, 예술, 음악이 함께하는 건축문화의 장을 통해 미래 가치를 공유하길 바란다"고 말했다.

윤원석 인천경제자유구역청장은 "이번 행사가 기후위기 시대에 대응하고 지속가능한 도시의 미래를 준비하는 건축 발전의 이정표가 되기를 기대한다"고 밝혔다.





