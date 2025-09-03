본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

4~6일 '인천건축가 전시회·포럼'…AI와 건축의 미래 논의

박혜숙기자

입력2025.09.03 11:26

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천경제자유구역청과 한국건축가협회 인천건축가회는 오는 4∼6일 인천스타트업파크에서 '2025 인천건축가 전시회·포럼'을 개최한다.


올해 행사는 '건축은 미래다'를 주제로 열리며, 기후변화 대응과 탄소중립 건축의 방향을 논의하는 포럼과 야외 음악회 등이 진행된다.

5일에는 개막식에 이어 'AI 시대와 건축의 미래'를 주제로 특별 강연이 열린다. 임종엽 인천건축가회 고문이 강연자로 나서 인공지능(AI)이 건축 설계와 도시계획에 미치는 영향을 소개한다.


'2025 인천건축가 전시회·포럼' 포스터. 인천경제청

'2025 인천건축가 전시회·포럼' 포스터. 인천경제청

AD
원본보기 아이콘

탄소중립 건축의 추진 방향을 논의하는 포럼도 진행된다. 기후위기 대응을 위한 건축의 역할과 지속가능한 도시 구현을 위한 전략을 공유하며 실질적인 해법을 모색할 예정이다.


같은 날 저녁 야외광장에서는 '건축과 환경, 예술과 음악의 어울림'이라는 주제로 음악회가 열린다.

전시회에서는 전국 6개 광역시와 제주특별자치도의 건축 교류전, 공공디자인 기업전, 예술 작품전의 70여점이 공개된다.


한병익 인천건축가회 회장은 "건축, 예술, 음악이 함께하는 건축문화의 장을 통해 미래 가치를 공유하길 바란다"고 말했다.


윤원석 인천경제자유구역청장은 "이번 행사가 기후위기 시대에 대응하고 지속가능한 도시의 미래를 준비하는 건축 발전의 이정표가 되기를 기대한다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 문양 있어요?"…모처럼 웃는 K전통소품 가게 사장님들

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

법정 서는 김건희, 정면 대응할 듯…'버티는 尹'과 다른 전략

새로운 이슈 보기