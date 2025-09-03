북·중·러 정상 나란히…외신 "비서방 국가 연대 강조"

미중심 체제에 도전 의지

단순한 과거 기념 아닌 미래 세계 재편 의지

신냉전 구도 예고 관측도

3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 기념 열병식에서 톈안먼 망루 위 시진핑 중국 국가주석을 중심으로 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 좌우에 나란히 선 장면은 북·중·러 결속을 서방에 각인시키려는 의도된 연출이라는 평가가 지배적이다. 미국 중심의 세계 질서에 도전하려는 의지를 드러내는 동시에, 세 나라가 전략적 연대의 축을 구축했음을 대내외에 선전하려는 메시지라는 분석이다. 이번 행사의 안주인인 중국은 미국 등 서방의 대안이자 정치·경제적으로 고립된 비서방 국가들을 묶는 주도적 역할을 자임했다.

이날 외신은 톈안먼 망루 위에 세 정상이 선 장면은 단순한 연출 이상의 의미를 담고 있다고 평가했다. 이는 단순한 의전 절차가 아니라 세 나라가 외교·군사적 궤도에서 서로 분리될 생각이 없음을 상징적으로 드러낸 장면이라는 것이다.

CNN은 "시진핑, 김정은, 푸틴은 함께 새로운 여정을 걷고 있다"며 "세 정상이 같은 무대에 나란히 선 것은 이번이 처음이며, 가까운 시일 내에 서로의 외교적·군사적 궤도에서 이탈할 가능성은 없어 보인다"고 짚었다. 로이터 역시 시 주석은 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장을 좌우에 배치하며 비서방 국가들의 연대를 시각적으로 강조했다고 짚었다.

북·중·러 정상이 나란히 앉은 모습이 전 세계에 생중계되며 신(新)냉전 구도를 예고한다는 관측도 제기된다. AFPBB는 "톈안먼에 시진핑, 푸틴, 김정은이 나란히 오른 것은 1959년 이후 66년 만의 현장"이라며 이는 신냉전 시절을 연상시키는 상징적 연출이라고 보도했다. 영국 가디언도 세 정상의 공동 등장이 "굉장히 인상적"이라면서 중국이 서방에 저항해 온 국가의 정상들 앞에서 첨단 무기를 선보였다고 전했다.

이는 단순한 의전이 아니라 북·중·러 결속을 대외적으로 각인시키려는 정치적 메시지로 풀이된다. 아사히신문은 "북·중·러 연대를 전 세계에 강하게 각인시키려는 의도가 분명하다"고 해석했다. 가디언도 "이번 행사는 단순히 과거를 기념하는 것이 아니라 미래 세계를 재편하는 세력의 향방을 강하게 드러내는 무대"라고 평가했다.

워싱턴포스트(WP)는 "중국은 미국·유럽과의 관계가 악화하자 푸틴, 김정은 등 비서방 지도자들과의 연대를 강화하는 데 집중하고 있다"며 이번 행사를 서방의 세계적 리더십에 도전할 수 있는 연합 세력 구축 시도의 일환으로 해석했다. 로이터는 "이번 회동은 러시아·우크라이나 전쟁으로 서방에 의해 고립된 국가 간 결속을 시각적으로 보여주는 장면이며 시 주석은 이를 통해 미국 주도 질서에 맞서는 새로운 세계 질서 구상의 메시지를 전달하려 한다"고 전했다.

북·중·러 삼각구도의 중심에는 단연 중국이 있다. 중국은 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 이후 고율 관세를 주고받으며 무역전쟁을 벌여왔고, 아직 갈등은 완전히 봉합되지 않았다. 관세 전쟁, 우크라이나 전쟁으로 대립하고 있는 미국에 보란 듯 삼국이 밀착하며 결속 강화를 과시한 것이다.

이번 열병식에는 서방 주요 정상들이 대거 불참했다. 중국은 2015년 전승절 70주년 기념 열병식에서 유럽 정상 6명을 맞이했지만, 올해는 대부분 모습을 감췄다. 우크라이나 전쟁을 일으킨 러시아를 중국이 간접 지원하는 데 대한 반발이 작용했다는 분석이다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 "서방은 중국의 대러 지지에 불만을 품고 있으며 G7 정상들은 푸틴과 함께 퍼레이드를 보고 싶어 하지 않는다"며 "미·중 대립이 격화된 오늘, G7과 중국 관계는 확실히 악화됐다"고 전했다.

미국 눈 밖에 나지 않으려는 의도된 불참일 수 있다는 해석도 나온다. 미국 외교 전문지 더 디플로맷은 "트럼프 대통령의 편 가르기 기조 속에서 일부 국가는 줄서기 인상을 피하기 위해 참석을 낮췄을 수 있다"고 해석했다.

빈자리를 채운 것은 김 위원장과 푸틴 대통령이었다. 2011년 집권 이후 처음 다자 정상회의에 참석한 김 위원장의 등장은 새로운 권위주의 축의 출현을 알리는 장면이라는 평가다. 북·중·러 정상이 한자리에 모인 것은 1959년 베이징 북·중·소 정상회의 이후 66년 만이다. 파이낸셜타임스(FT)는 "김정은의 참석은 미국 동맹국들 사이에서 권위주의 축 부상에 대한 우려를 증폭시킨다"며 "특히 북한군이 러시아군과 함께 우크라이나 전쟁에 참전하고 있는 상황에서 더욱 그렇다"고 분석했다.

가디언은 "이번 퍼레이드는 '혼란의 축(Heptile of Upheaval)'으로 불리는 권위주의 국가 연대의 상징적 장"이라며 "서방 정상들은 대거 불참한 반면 러시아·이란·미얀마 정상 등 비서방 국가의 정상들만 참석해 중국 중심의 연대 형성을 더욱 두드러지게 했다"고 했다.

또 다른 관전 포인트는 글로벌 사우스(Global South·남반구의 신흥국과 개발도상국) 정상들의 대거 참석이다. 중국이 스스로를 글로벌 사우스의 대표로 부각하려는 계산이 엿보이는 대목이다. 신화통신은 26개국 정상급 인사들이 참석했다고 보도했다. 로이터는 "중앙아시아와 동남아 정상들의 대거 참석은 중국이 글로벌 사우스와의 연대를 강화하며 반서방 연대의 중심으로 자리 잡으려는 의도를 보여준다"고 했다.

삼각 연합은 이념적 결속보다는 현실 외교에 따른 실용적 연대라는 점에서 한계가 있다는 지적이 나온다. 미 매체 복스(Vox(는 "미국이 분할·이간 전략(divide-and-conquer)을 구사할 경우 쉽게 균열이 발생할 수 있다"고 분석했다. 월스트리트저널(WSJ)도 이 삼각축이 '반미 연대'임은 분명하지만, 결정적 공동방위 조약이나 신뢰 관계가 없는 취약한 협력에 불과하다고 진단했다. 각국의 정치적 우선순위가 달라 실제 충돌 국면에서는 서로를 방어할 강제력이 부족하다는 것이다.





